Albert Camus: “Vencer a un hombre es tan amargo como ser vencido por él” (Obras inconclusas IV)

Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista argelino-francés. Foto: Getty Images

“En la clase del señor Germain, sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración: se los juzgaba dignos de descubrir el mundo”, escribió Albert Camus en “El primer hombre”, y alternó en aquel borrador de borradores el nombre original de su profesor con el de Bernard. Incluso, en unos apartes en los que le confesó su admiración y respeto, lo llamó Malan. Germain, Bernard o Malan se salía de los estereotipos de los profesores. Iba más allá de la típica enseñanza de rigor. De los manuales. De lo establecido....