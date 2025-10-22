Albert Camus: “Vencer a un hombre es tan amargo como ser vencido por él” (Obras inconclusas IV)

Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista argelino-francés.
Foto: Getty Images
“En la clase del señor Germain, sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración: se los juzgaba dignos de descubrir el mundo”, escribió Albert Camus en “El primer hombre”, y alternó en aquel borrador de borradores el nombre original de su profesor con el de Bernard. Incluso, en unos apartes en los que le confesó su admiración y respeto, lo llamó Malan. Germain, Bernard o Malan se salía de los estereotipos de los profesores. Iba más allá de la típica enseñanza de rigor. De los manuales. De lo establecido....
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
