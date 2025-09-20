La ternura y el arte: la patria de Alberto Casas Santamaría

Alberto Casas Santamaría fundó la agencia de publicidad Atenas BBDO y el noticiero 24 horas, en compañía de Gabriel Melo. Foto: Richard Alberto León Muñoz

En la casa de Alberto Casas Santamaría hay mucho de todo. Muchos libros, desbordados en estantes y esquinas, y muchas meninas, en todos los tamaños y colores, apiladas como si se hubiesen multiplicado con la paciencia de los años. Todo parece querer decir que a este hombre nada le ha parecido menor, nada le ha resultado indiferente. Ha vivido interesado en todo lo que la vida ofrece, y sabe que ese apetito se lo debe al arte, que desde niño lo cautivó y lo atrapó para siempre.

De su infancia en La Candelaria conserva la memoria intacta: las...