La ternura y el arte: la patria de Alberto Casas Santamaría

Alberto Casas Santamaría fundó la agencia de publicidad Atenas BBDO y el noticiero 24 horas, en compañía de Gabriel Melo.
Foto: Richard Alberto León Muñoz
En la casa de Alberto Casas Santamaría hay mucho de todo. Muchos libros, desbordados en estantes y esquinas, y muchas meninas, en todos los tamaños y colores, apiladas como si se hubiesen multiplicado con la paciencia de los años. Todo parece querer decir que a este hombre nada le ha parecido menor, nada le ha resultado indiferente. Ha vivido interesado en todo lo que la vida ofrece, y sabe que ese apetito se lo debe al arte, que desde niño lo cautivó y lo atrapó para siempre.
De su infancia en La Candelaria conserva la memoria intacta: las...
Por Samuel Sosa Velandia
Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Apasionado por las historias entrelazadas con la cultura, los movimientos sociales y artísticos contemporáneos y la diversidad sexual. Además, bailarín de danza folclórica en formación.@sasasosavssosa@elespectador.com
Conoce más