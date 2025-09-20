No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
La ternura y el arte: la patria de Alberto Casas Santamaría

El Museo de Arte Moderno de Bogotá se vestirá de gala para honrar a Alberto Casas Santamaría, un hombre que hizo de la cultura un refugio y que, dijo, recibirá el Premio a la Filantropía en las Artes con la emoción intacta de un niño en su primer teatro.

Samuel Sosa Velandia
Samuel Sosa Velandia
20 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Alberto Casas Santamaría fundó la agencia de publicidad Atenas BBDO y el noticiero 24 horas, en compañía de Gabriel Melo.
Alberto Casas Santamaría fundó la agencia de publicidad Atenas BBDO y el noticiero 24 horas, en compañía de Gabriel Melo.
Foto: Richard Alberto León Muñoz

En la casa de Alberto Casas Santamaría hay mucho de todo. Muchos libros, desbordados en estantes y esquinas, y muchas meninas, en todos los tamaños y colores, apiladas como si se hubiesen multiplicado con la paciencia de los años. Todo parece querer decir que a este hombre nada le ha parecido menor, nada le ha resultado indiferente. Ha vivido interesado en todo lo que la vida ofrece, y sabe que ese apetito se lo debe al arte, que desde niño lo cautivó y lo atrapó para siempre.

De su infancia en La Candelaria conserva la memoria intacta: las...

Samuel Sosa Velandia

Por Samuel Sosa Velandia

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia. Apasionado por las historias entrelazadas con la cultura, los movimientos sociales y artísticos contemporáneos y la diversidad sexual. Además, bailarín de danza folclórica en formación.@sasasosavssosa@elespectador.com
Conoce más

Pericles(5635)Hace 25 minutos
Un personaje en todo sentido. Totalmente de acuerdo con lo del Ministerio de la Paz. La cultura es lo único que nos puede unir porque bailamos con la misma sabrosura un currulao que un vallenato, disfrutamos por igual un tamal tolimense que un bocachico, y admiramos tanto a Leonor González Mina como al Dr. Krápula. La diversidad nos une mientras que el deporte apoyado por privados, la política y los medios nos dividen.
