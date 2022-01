Alexa Meade, el arte de moldear la realidad

Alexa Meade crea retratos de diferentes personas en escenarios variados, como una pintura para el Día de los Muertos. / Cortesía Alexa Meade, fotografía de Mike Monaghan

Una obra efímera que perdura gracias al registro fotográfico que se realiza. La pintura se lava del cuerpo del modelo, pero la ilusión de ver un ser pintado sobre un lienzo en vez de una fotografía permanece. El arte de la estadounidense Alexa Meade supone una carrera contra el tiempo. Sobre la piel la pintura se seca y el mínimo movimiento puede generar grietas en la pintura. Meade define su arte como un trampantojo a la inversa, la técnica del “trompe l’œil” engaña el ojo al hacerle creer que está viendo un espacio en tres dimensiones en una superficie 2D, Meade juega con esa definición al hacer lo contrario y engañar al ojo tomando un mundo en 3D y creando la ilusión de ser una pintura en 2D.

La artista de instalación es reconocida por colapsar la profundidad y convertir tres dimensiones en dos, eliminando ese factor. Su obra la ha llevado a un instituto de física, producir proyecciones para espacios de gran escala, trabajar en un video musical de Ariana Grande e incluso presentar sus obras como NFT en el palacio real de Austria y ser de las primeras artistas en exhibir su arte en el espacio de la mano con SpaceX y su primera misión tripulada por civiles, Inspiration4.

La artista nacida en Washington D.C., pero criada en Maryland, estudió ciencia política en Vassar College y trabajó un tiempo en este campo, antes de regresar al arte. Meade relata en su página que “antes de comenzar a pintar sobre personas, no había practicado la pintura en seis años. Tomé algunas clases de escultura en la universidad que realmente influyeron en la forma en que veía el espacio y las relaciones entre los objetos. A menudo recurro a mi pasado en escultura para pensar en cómo impulsar los conceptos en mi trabajo”.

La forma en la que la artista comenzó a experimentar para desarrollar su técnica característica durante la universidad, al colocar pintura negra sobre la superficie en la que se reflejarían las sombras, “pronto evolucionó a pintar todos los colores tal y como existían en un espacio 3D encima de ellos mismos. Me di cuenta de que, al pintar en este estilo, podía aparentemente colapsar la profundidad, haciendo que toda la escena, humana y todo, pareciera una pintura en 2D”, dice Meade en su página.

La artista cuenta que para crear sus ilusiones comienza por observar a su modelo y “en mi cabeza ya estoy pintando su cara mientras los miro. Depende mucho del tipo de proyecto, porque puedo ya tener una idea que quiero crear y cualquiera puede ser el sujeto, en otras situaciones puedo encontrarme con una persona a quien ya veo como una obra de arte que quiero acentuar”. Alexa Meade contó para El Espectador que durante sus primeros días pintando en este estilo prefería terminar todo el mismo día. Sin embargo, se dio cuenta de que este podía ser un proceso tedioso para sus modelos, pues tenían que estar presentes mientras se pintaba el fondo y la ropa. “Ahora me gusta pintar la ropa por adelantado, las pongo en un maniquí y consigo a alguien con un tipo de cuerpo similar para que las use mientras pinto sobre las cortinas y las sombras”.

Cuando esta parte del proceso está lista, y llega el día de la sesión de fotos, Meade solo debe pintar sobre la piel expuesta de su modelo. “Para ahorrar tiempo para el modelo, normalmente les haré usar mangas largas, pantalones largos y muy poca piel expuesta. Y luego, por lo general, una vez que empiezo a pintar una piel, comenzaré a trabajar en áreas en las que es menos probable que la pintura se agriete, o que es menos importante si la pintura se agrieta. Por lo general, guardo la cara y el área de la boca para el final, podría pintar primero las manos y el cuello, los tobillos o cualquier otra parte que la cámara no vea tanto, por lo que no importará si parte de la pintura se ha desprendido”.

La mezcla de los colores es parte integral del trabajo de Meade. Para lograr sus ilusiones comienza pintando las sombras y a partir de ellas hace su camino a los colores más claros. “Parte de esto es asegurarme de que tengo la profundidad incorporada en la pintura, porque se trata realmente de hacer correctamente las sombras, eso explicará gran parte de la ilusión de hacer que el 3D parezca 2D, y esa es mi prioridad. Pintar las sombras muy bien y luego todo lo demás puede venir más tarde”.

Esta técnica llevó a Meade a participar como “artista en residencia” del Perimeter Institue for Theoretical Physics en 2015, en Canadá. Durante este período Meade trabajó en una instalación de arte en la que utilizó los tableros en los que los científicos escribían sus ecuaciones y las teorías en las que trabajaban. “Luego lo usé como fondo para la pintura, donde borraba selectivamente partes para oscurecerla o hacer que los científicos escribieran cosas adicionales en ciertas áreas con tiza blanca para que pudiera crear profundidad a partir de ella, y luego mis modelos para esa instalación eran dos físicos del Instituto”. Meade cuenta que estando allí logró escuchar teorías que van desde gravedad cuántica hasta agujeros negros.

Su técnica la llevó a trabajar con artistas musicales, como Ariana Grande en su video God is a woman. La inspiración para este video salió de una colaboración que Meade había realizado “con la artista de performance Sheila Vand, donde había pintado sobre el cuerpo de Sheila y luego se metió en una bañera llena de leche. Una vez que la pintura golpeaba la leche se disolvía en el líquido y creaba estos patrones coloridos a su alrededor y esa obra de arte llamó la atención de un director de videos musicales que me preguntó si podía hacerlo a mayor escala para Ariana, lo que salió realmente hermoso y estoy muy contenta de poder volver a visitar esa serie de la colaboración usando a Ariana Grande como el próximo modelo de la serie”. Dado que la cantante es vegana, Meade tuvo que buscar a último minuto una sustancia que pudiera sustituirla en el set, ya que no permitían el ingreso de leche.

Además de su trabajo en videos musicales, Alexa Meade también ha trabajado en la creación de NFT con sus videos. Su obra fue una de las primeras obras de arte en salir al espacio exterior en la primera misión de civiles en orbitar la Tierra, Inspiration4, de SpaceX. Igualmente, la artista recibió una invitación por parte de William Lobkowicz, de la casa real de Lobkowicz, en República Checa, para presentar uno de sus NFT en el evento Non-Fungible Castle. “Querían que mi arte uniera su colección de viejos maestros con nueva tecnología y blockchain, así que resultó ser una combinación perfecta, porque tenía en mi cartera de obras de arte una pintura que había hecho de un hombre inspirado en un estilo renacentista del viejo maestro Lucas Cranach, y resulta que en el castillo de Praga tienen en sus colecciones obras del mismo artista renacentista. Así que fue muy bueno tener mi obra de arte en el formato digital moderno en diálogo con un medio tradicional”.

Alexa Meade comenzó a crear NFT al ver que una dimensión de su obra se perdía. Al ser pintura en vivo sobre un cuerpo, el único registro que quedaba de ellas eran las fotos que se podían comprar. Por lo que en términos de colecciones, los NFT le permiten hacer videoclips de sus pinturas y ofrecerlas en un medio diferente.

La artista en sus primeros años enfocó su trabajo hacia retratos humanos y gradualmente fue desarrollando un interés en hacer instalaciones a gran escala. Uno de los proyectos en los que trabajó durante 2020 fue transformar un espacio de 1.300 metros cuadrados y convertirlo en una de sus obras para que los asistentes pudieran entrar en ella. Sin embargo, la pandemia la obligó a posponer este proyecto.

El lienzo de Meade, al ser principalmente piel humana, supone un nivel de complejidad adicional, pues debajo de las capas de pintura hay una persona que la artista constantemente debe tener en cuenta para realizar su obra y tener en consideración la comodidad de su modelo, que son consideraciones que no se tienen en otros casos. “Tengo que tener en cuenta, mientras pinto, que hay alguien en el otro extremo del pincel y que está teniendo su propia experiencia subjetiva. Y, por lo tanto, aunque la obra de arte final será algo que quede capturado en una foto de mis pinceladas, en el espacio de esa persona o capturado en video, esa persona ha sobrevivido a la experiencia de ser arte. Por eso quiero asegurarme de que su experiencia también sea buena”.

El arte de Alexa Meade no solo engaña el ojo de su audiencia, crea una experiencia perceptiva que obliga a ver la obra más de dos veces para alcanzar a comprender la ilusión. “Me gusta que estoy creando ese momento en el que ves algo y realmente crees que lo entiendes firmemente y luego, un momento más tarde, te das cuenta de que es algo completamente diferente, y creas ese momento en el cerebro de la paradoja y la percepción, y pienso que es realmente mágico”.