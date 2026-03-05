Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alexander von Humboldt, “el cuadro de la naturaleza” y la búsqueda de un orden global

El caso de Humboldt como símbolo de la Ilustración y el pensamiento liberal es un buen ejemplo para ver la profunda e indisoluble relación entre el conocimiento científico y la sociedad en la cual se produce.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte
05 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
“Geografía de las plantas equinocciales o cuadro físico de los Andes y países vecinos” de Alexander von Humboldt y Aimé Bompland, Paris, 1807.
“Geografía de las plantas equinocciales o cuadro físico de los Andes y países vecinos” de Alexander von Humboldt y Aimé Bompland, Paris, 1807.
Foto: Wikicommons

Los incontables biógrafos de Alexander von Humboldt repiten sin cesar que su ciencia, por no depender del financiamiento de ningún gobierno o mecenas particular, fue una ciencia libre y ajena a intereses políticos. Esta idea parece suponer que lo político del conocimiento depende de factores externos, de intereses sociales que afectan el natural curso del verdadero y neutral pensamiento científico, es decir que lo social y lo político son obstáculos, factores negativos para la historia del conocimiento. Es una idea atractiva y bastante...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
Conoce más

Temas recomendados:

Alexander von Humboldt

Ilustración

Geografía de la Plantas

¿Quién fue y qué hizo Alexander von Humboldt?

Científico alemán

El "Cuadro Físico"

Tableau physique

Naturgemälde

El teatro de la historia

PremiumEE

 

María Luisa Jaramillo Arbeláez(17011)Hace 5 minutos
La novela de William Ospina, Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, es un excelente trabajo literario sobre la vida y obra de este gran científico. No se la pierdan.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.