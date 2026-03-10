Alfredo Bryce Echenique: el adiós a otro grande de la literatura latinoamericana

El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939) firma el manuscrito original de su obra 'Un mundo para Julius'. Foto: EFE - Paolo Aguilar

Ya se contaban los días para recordar a Mario Vargas Llosa por el primer año de su muerte, que sucedió el 13 de abril de 2025, y faltando unas cuantas semanas, Perú, y en general el continente, vuelve a llorar la partida de uno de los grandes autores de nuestra literatura: Alfredo Bryce Echenique, que partió ayer, 10 de marzo, a sus 87 años. “Estaba un poco mal, pero se ha ido bastante en paz”, dijo el escritor y amigo del autor limeño, Jorge Eduardo Benavides.

Alfredo Bryce Echenique, nombre que se escribe en los mismos renglones de otros...