Alfredo Bryce Echenique: el adiós a otro grande de la literatura latinoamericana

El escritor peruano falleció este 10 de marzo a los 87 años. Será recordado por libros como “Un mundo para Julius” o “La vida exagerada de Martín Romaña”.

Andrés Osorio Guillott
11 de marzo de 2026 - 01:56 a. m.
El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939) firma el manuscrito original de su obra 'Un mundo para Julius'.
El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939) firma el manuscrito original de su obra 'Un mundo para Julius'.
Foto: EFE - Paolo Aguilar

Ya se contaban los días para recordar a Mario Vargas Llosa por el primer año de su muerte, que sucedió el 13 de abril de 2025, y faltando unas cuantas semanas, Perú, y en general el continente, vuelve a llorar la partida de uno de los grandes autores de nuestra literatura: Alfredo Bryce Echenique, que partió ayer, 10 de marzo, a sus 87 años. “Estaba un poco mal, pero se ha ido bastante en paz”, dijo el escritor y amigo del autor limeño, Jorge Eduardo Benavides.

Alfredo Bryce Echenique, nombre que se escribe en los mismos renglones de otros...

