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Alfredo Bryce Echenique y su visión de las “soledades contemporáneas”

A propósito de la muerte del escritor peruano, un fragmento del libro de ensayos “Entre la soledad y el amor”, sello Debate 2007.

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Alfredo Bryce Echenique * / Especial para El Espectador
16 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del 'boom' latinoamericano, falleció a los 87 años de edad, la semana pasada. Bryce Echenique (1939-2026) fue uno de los mayores exponentes de las letras latinoamericanas. Deja clásicos como “Un mundo para Julius”, “La vida exagerada de Martín Romaña” o “Antimemorias”. Ganó premios como el Planeta o el Grinzane Cavour.
El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del 'boom' latinoamericano, falleció a los 87 años de edad, la semana pasada. Bryce Echenique (1939-2026) fue uno de los mayores exponentes de las letras latinoamericanas. Deja clásicos como “Un mundo para Julius”, “La vida exagerada de Martín Romaña” o “Antimemorias”. Ganó premios como el Planeta o el Grinzane Cavour.
Foto: EFE - Paolo Aguilar

Soledades contemporáneas

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En su libro Nos solitudes, el médico y político francés Michel Hannoun reflexiona sobre la mayor paradoja del mundo de la comunicación en que vivimos. Aunque basadas en una experiencia y unas encuestas exclusivamente francesas, sus reflexiones pueden aplicarse fácilmente a todos los países desarrollados, tanto en el medio urbano como en el rural. Son muchas, según el médico y político francés, las razones que hacen surgir nuestras soledades contemporáneas. Para empezar, la soledad es una noción...

Por Alfredo Bryce Echenique * / Especial para El Espectador

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