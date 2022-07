Algunas películas sobre robos de obras de arte

"Los hombres del monumento": el "Programa de Monumentos, arte y archivos" fue un grupo aliado que tenía la misión de rescatar obras de arte o de importancia cultural que había sido robadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El filme fue inspirada en el libro The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History, de Robert M. Edsel. Fue dirigida por George Clooney y se estrenó en 2014.

Foto: Archivo particular