Algunos de los poetas que han perdido la vida en Gaza durante bombardeos de Israel

Hiba Kamal Abu Nada, poeta palestina, quien falleció el 20 de octubre en Gaza. Foto: Wikipedia

El 8 de octubre de 2023, Hiba Kamal Abu Nada compartió algunos versos al mundo. “La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles; silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo; aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración; negra, excepto por la luz de los mártires”. Con aquellas palabras selló su última publicación en X; el 20 de octubre falleció en Gaza tras un bombardeo de Israel.

Su muerte se dio en medio de la guerra entre Israel y Hamás, que se inició el 7 de octubre luego de un ataque masivo de Hamás a territorio israelí. Ya son cerca de 21.000 palestinos los que han fallecido en Gaza, de acuerdo con su Ministerio de Salud. Mientras tanto, en Israel se ha dado el deceso de 1.200 personas.

Más allá de la poesía, Abu Nada también centró sus intereses en la narración, una muestra de ello es la novela El oxígeno no es para los muertos, que le llevó a ganar el premio Sharjah a la Creatividad Árabe, en 2017. Su formación académica se distanciaba de sus pasiones literarias, estudiaba bioquímica.

Trece días antes del deceso de la escritora había ocurrido el de otro poeta: Hiba Kamal Abu, quien no sobrevivió al ataque aéreo israelí lanzado el 7 de octubre. Murió en donde nació: en el campo de refugiados Nuseirat. Allí era conocido por su activismo social, que incluso plasmó en canciones, como aquellas que escribió durante la guerra de Gaza, que se vivió entre 2008 y 2009.

Canciones, poemas, una novela y algunos reconocimientos, eso fue lo que dejó Hiba Kamal Abu, quien era de formación periodística, pero decidió ampliar su mundo hacia la música y la literatura.

La muerte de aquellos dos poetas atravesaron unos pocos titulares, pero ninguna se expandió en el mundo como sucedió el 8 de diciembre con la de Refaat Alareer, quien en realidad falleció el 6 de diciembre, tras un ataque aéreo israelí a su hogar, que también acabó con la vida de su hermana Asmaa y cuatro hijos de ella, así como la de su hermano Salah.

Refaat Alareer llevaba unas semanas recibiendo amenazas de muerte, pues era una de las voces más activas de Gaza. Desde el comienzo de la guerra, empleó sus redes sociales para compartir lo que sucedía en la franja. No fue su única herramienta. También intervino en diferentes medios del mundo.

Un día le confesó al diario español El País: “Los niños son los que más sufren. Los gritos y el llanto... Quiero pasar todo el tiempo llorando. Soy padre. Soy profesor. Tengo 200 estudiantes por los que me preocupo. Trato de protegerlos, de proporcionarles todo lo que necesitan. Y no puedo proteger a esas personas. Estoy desesperado. He perdido mi sentido de la paternidad porque no puedo protegerme ni a mí mismo, ¿cómo puedo proteger a mis hijos? ¿A dónde se supone que debemos ir?”,

Incluso, Refaat Alareer se valió durante varios años de otro idioma para narrar lo que acontecía en su territorio. Recurrió al inglés y publicó libros como Gaza Unsilenced, Gaza Writes Back, They even keep our corpses: Dying in Israeli prisons y Gaza Asks: When Shall this Pass?

El 1 de noviembre, Refaat Alareer público en X un poema que tituló If I must die (Si he de morir): “Si he de morir,/ tú has de vivir/ para contar mi historia, / para vender mis cosas/ y comprar un trozo de tela/ y algunos hilos,/ (hazla blanca con una cola larga)/ para que un niño,/ en algún lugar de Gaza,/ mientras mira al cielo a los ojos/ esperando a su padre/ que partió entre las llamas/ –sin despedirse de nadie,/ ni siquiera de su propia carne,/ ni siquiera de sí mismo–/ vea la cometa,/ la cometa que tú construiste,/ volando allá en lo alto/ y piense por un instante/ que un ángel está allí/ trayendo de vuelta el amor./ Si he de morir,/ que mi muerte traiga esperanza,/ que se convierta en leyenda”.

Al igual que Refaat Alareer, al parecer los poetas Al-Naffar y Nour al-Din Hajjaj fallecieron a principio de diciembre por bombardeos israelís a sus casas. Antes de fallecer, Nour al-Din Hajjaj dejó un mensaje.

“Puede que sea mi último mensaje que llegue al mundo libre, volando con las palomas de la paz para decirles que amamos la vida, o al menos la vida que hemos conseguido vivir; en Gaza todos los caminos que tenemos ante nosotros están bloqueados, y en su lugar sólo estamos a un tuit o a una noticia de última hora de la muerte”

“No soy un número y no consiento que mi muerte sea una noticia pasajera. Digan también que amo la vida, la felicidad, la libertad, la risa de los niños, el mar, el café, la escritura, a Fairouz, todo lo que es alegre, aunque todas estas cosas desaparecerán en el espacio de un momento”.