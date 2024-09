Algunos libros de Umberto Valverde, uno de los biógrafos de Celia Cruz

Umberto Valverde Rojas fue un escritor, periodista y mitógrafo colombiano. Foto: El País

Umberto Valverde era un hombre de grandes pasiones. Todo lo que llegaba a su vida lo convertía en una razón para poner su pluma sobre el papel y contar una historia. De ahí que la salsa y todo lo que tuviera que ver con la cultura de su natal, Cali, se convirtieran en protagonistas de su obra.

Para muchos, entre ellos Carlos Andrés Arias, presidente del Concejo Distrital de Cali, Valverde se hizo un narrador, pero también un actor importante en la historia de cali, al contar con su propio estilo los hechos acontecidos en los barrios populares de la ciudad, en los que la música siempre estuvo presente. Es por eso que ganó reconocimiento cuando decidió escribir sobre la historia de vida de Celia Cruz y Jairo Varela, a quienes le dedicó dos de sus libros más conocidos: Celia Cruz: Reina Rumba y Jairo Varela: que todo el mundo te cante.

En su camino como escritor también logró afianzar otra de sus pasiones; el fútbol, y así logro convertirse en el director de la revista del Club Deportivo América, como también lo fue del semanario La Palabra de la Universidad del Valle.

Hoy, que se conoció, la noticia de su fallecimiento, múltiples personalidades e instituciones se han pronunciado y han recordado el legado del escritor y periodista. Entre ellos el equipo de fútbol con él compartió parte de su vida. “Lamentamos el sensible fallecimiento de Umberto Valverde, un apasionado hincha americano que brilló como investigador, periodista y escritor. Como director de la Revista del América, supo transmitir su amor por estos colores y su legado vivirá eternamente entre la familia Escarlata”, se lee en la cuenta de X del conjunto deportivo.

A continuación, presentamos algunas de las obras escritas por Valverde en su más de 40 años de carrera.

Celia Cruz: Reina Rumba (1981)

En una carta que dirigió Guillermo Cabrera Infante a Umberto Valverde, fechada el 6 de enero de 1982, el escritor cubano hizo la siguiente afirmación sobre la Reina Rumba: “Es un reportaje, una entrevista, una biografía, una autobiografía, una confesión y a la vez un poema. No había visto nunca antes una aproximación tan total de la música cubana, excepto, claro, en ciertos músicos de salsa. Pero no como música vivida, como literatura. A pesar de mi larga frecuencia con el jazz, yo no he podido hacer remotamente siquiera lo que tú has hecho”. Así, este libro logró tener una influencia en la relación de la literatura y música.

Quítate de la vía Perico (2001)

Quítate de la vía Perico es un compilado de textos que permite al lector construir una historia desde la década de los 50 hasta hoy, en la que Valverde nos lleva desde la infancia hasta la adultez. Allí nos muestra cómo participa de la euforia de la rumba y el dinero, los cuales parecen conducir al paraíso, pero que aterrizan en el desencanto de ver cómo se esfuma el artificio de la riqueza fácil, y así descubrir que la realidad es más dura que las ilusiones.

Jairo Varela: que todo el mundo te cante (2012)

Umberto Valverde decidió apelar a su sensibilidad periodística para narrar la vida y la música de Jairo Varela, un hombre nacido en Quibdó, al que el autor describió como discreto, silencioso, observador, distante, pero un “huracán musical por dentro”. Este libro explora la intimidad del creador de himnos como Cali pachanguero, Buenaventura y caney, Una aventura y Cómo podré disimular.

Cuentos completos (2012)

Álvaro Mutis escribió que “los cuentos que integran este volumen del escritor colombiano Umberto Valverde tienen ciertas cualidades y calidades no muy comunes en la narrativa joven de Colombia. Hay en ellos una eficacia verbal, una economía y dosificación del talento que indican una deslumbrante madurez y se traducen en una cierta perplejidad y realidad de los hechos y las gentes que pueblan estos relatos”.

América: el regreso de un grande (2017)

Este libro ahonda en la historia de uno de los equipos más populares del fútbol colombiano. Sus hechos heroicos, sus campeonatos, sus grandes jugadores, sus hazañas, que muestra el lenguaje de un apasionado por el fútbol, pero que nunca se desprendió de su papel de periodista, como lo hizo Valverde.