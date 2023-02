Alma (Cuentos de sábado en la tarde)

Alma, dice que se llama Alma. Es alta, espigada, de rasgos muy finos. Su cara parece tallada por un viento prodigioso. Diríase una princesa Masai or Zulu. Le he invitado otro Jim Beam, que se zampa de un solo golpe. Pestañea apenas y suspira satisfecha. Luego, me mira, contoneándose, coqueta, al ritmo de Hootie & The Blowfish.