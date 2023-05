Almodóvar en una de vaqueros

Pedro Almodóvar clasifica "Extraña forma de vida" como un "western" gay al estilo de "Brokeback Mountain". Foto: AFP - JULIE SEBADELHA

No cabe duda de que a Pedro Almodóvar se le profesa devoción. En la segunda jornada de la 76.ª edición del Festival de Cannes, la admiración tuvo una muestra gráfica y contundente: una buena cantidad de personas (con o sin boleto) se quedaron fuera de la proyección de Extraña forma de vida y del posterior coloquio con el realizador español y el actor Ethan Hawke, uno de sus protagonistas.

Las expectativas eran además muy, pero muy altas. Con su segundo mediometraje en inglés (después de La voz humana), Almodóvar, que reúne en la gran pantalla al chileno Pedro Pascal (ausente en Cannes) y al estadounidense Hawke, salda una antigua cuenta como lo es contar una historia de amor entre Jake (Hawke) y Silva (Pascal) dos vaqueros, o más bien un western gay, tal como él lo califica.

Si esas escuetas líneas remiten de inmediato a Brokeback Mountain (2006), tiene mucho que ver con el hecho de que Almodóvar estuvo a punto de dirigir aquella historia. El filme en cuestión lo terminó dirigiendo Ang Lee, fue celebrado en todo el mundo y se ha convertido en uno de los referentes del queer cinema.

De por qué Almodóvar rechazó aquella propuesta, cuenta la leyenda que tuvo que ver con sus dudas de trabajar en otro idioma, así como la seguridad de que los productores involucrados no le dejarían filmar las escenas de sexo que él se había imaginado. Casi dos décadas más tarde, con más vidas vividas que un gato, el director de Dolor y gloria dice que quiso plantear las escenas de sexo en Extraña forma de vida de una manera que más bien dejara espacio al deseo, al misterio, a lo sugerido, con reminiscencias del noir y del cine clásico.

“Me da pereza el sexo explícito”, diría, aunque es consciente de que últimamente en el cine “no se folla”, afirma sin tapujos. Eso sí, “es la primera vez que en un western se muestra a dos hombres haciendo la cama en la mañana después”, aludiendo a lo que se sospecha fue una apasionada noche.

“Hace unos años daban por muerto al western, pero en los últimos años se ha demostrado que no es así”, afirmó el realizador español en el coloquio que se prolongó durante unos 45 minutos. Citó entonces los trabajos de las directoras Chloé Zhao (The Rider), Jane Campion (El poder del perro) y Kelly Reichardt (First cow), “mostrando una nueva manera de abordar el género. El western está más vivo que nunca”.

Que hizo la película que quiso, “un western a mi manera” y afirmó “que no resultara anacrónico”. A Almodóvar se le veía satisfecho con el resultado presentado en el Festival de Cannes, que tendrá un recorrido de salas comerciales en Europa y se podrá ver a través de Mubi Colombia.

Sentados uno al lado del otro, el actor que interpreta en al sheriff Jake y el director se profesan admiración y respeto mutuo. “Almodóvar posee una voz e identidad propias, y para un actor es puro divertimento ponerse en manos de un gran director como él”, dijo Hawke, “el mejor lugar que me podría imaginar es trabajar para un director al que admiro”.

No cabe dudas de que Pedro Almodóvar no solamente es el objeto de tanta admiración, sino también capaz de generar caos en el Festival de Cannes.

