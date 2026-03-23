Alonso Cueto: “La obra de Vargas Llosa es una épica de la transgresión”

Mario Vargas Llosa fue uno de los autores del llamado "Boom latinoamericano". Foto: Marcela Gutiérrez Camacho

Siguiendo con este especial sobre Mario Vargas Llosa, ahora presentamos una entrevista con Alonso Cueto, uno de los amigos más cercanos del nobel peruano, quien publicó el año pasado “Mario Vargas Llosa. Palabras en el mundo”, un ensayo que analiza desde diversos conceptos, como la amistad o la figura del héroe, su obra literaria.

¿Inicialmente cómo fue su relación como lector de la obra de Vargas Llosa y cómo eligió para este libro los conceptos para analizar su literatura?

Una de las primeras experiencias que tuve como lector de Vargas...