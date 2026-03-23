Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alonso Cueto: “La obra de Vargas Llosa es una épica de la transgresión”

El próximo 28 de marzo se cumplen 90 años del natalicio del autor peruano, que falleció hace casi un año. Dos amigos cercanos, Pedro Cateriano y Alonso Cueto, hablaron para El Espectador sobre la biografía política y narrativa del nobel. Segunda parte.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
23 de marzo de 2026 - 04:00 p. m.
Mario Vargas Llosa fue uno de los autores del llamado "Boom latinoamericano".
Mario Vargas Llosa fue uno de los autores del llamado "Boom latinoamericano".
Foto: Marcela Gutiérrez Camacho

Siguiendo con este especial sobre Mario Vargas Llosa, ahora presentamos una entrevista con Alonso Cueto, uno de los amigos más cercanos del nobel peruano, quien publicó el año pasado “Mario Vargas Llosa. Palabras en el mundo”, un ensayo que analiza desde diversos conceptos, como la amistad o la figura del héroe, su obra literaria.

¿Inicialmente cómo fue su relación como lector de la obra de Vargas Llosa y cómo eligió para este libro los conceptos para analizar su literatura?

Una de las primeras experiencias que tuve como lector de Vargas...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa libros

Alonso Cueto

Literatura latinoamericana

Noticias hoy

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.