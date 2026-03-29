Cien años de Álvaro Cepeda Samudio: sus caminos hacia San Andrés y Providencia 

lvaro Cepeda Samudio nació el 30 de marzo de 1926 en Barranquilla y murió el 12 de octubre de 1972 en Nueva York. Aquí, en un reencuentro con Gabriel García Márquez (1927-2014). Cepeda estudiaba en Estados Unidos y fue quien conectó a su amigo con la literatura estadounidense a través de autores como Faulkner y Hemingway, así como con el cine. / Archivo de El Espectador

Los caminos de la isla

Hacía mucho tiempo que esta isla de San Andrés había tomado forma definida dentro de mí. Antes de desembarcar en su muellecito de madera, ya es taba en el recuerdo. Una serie de voces de muchachas traían historias de la isla, que por su paisaje quería situar, mejor que en el Caribe, junto con sus hermanas del Pacífico Sur. Pero San Andrés, con un recuerdo apenas de palabras llenas de cocoteros y de playas blancas, es ahora una agradable realidad.

En San Andrés, como en todos los pueblos que no quieren dejar de...