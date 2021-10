Álvaro Restrepo: “La poesía no es un género literario, es un estado del alma”

¿Cómo es ese traslado del espacio del papel -que es la imaginación- al espacio concreto del escenario en el que bailarines hacen una representación?

Es un paso que hemos dado con mucha frecuencia. Muchos de nuestros trabajos han partido de la literatura. De hecho, toda mi vida he trabajado a partir de la literatura. Mi primera obra, cuando empecé a bailar en el año 86, fue un homenaje a Federico García Lorca y a partir de allí han sido muchísimas las obras que hemos creado desde la palabra escrita. La danza y la poesía están muy cerca del lenguaje abstracto del cuerpo, muy cerca a la palabra -y al mundo de la poesía-, al mundo no de lo que se narra sino de lo que se sugiere: de las imágenes, de las metáforas, de los símbolos, de la intuición, entonces para nosotros es un lenguaje absolutamente cercano. El lenguaje de la poesía y el lenguaje de la danza son lo mismo. Y para nosotros la poesía no es un género literario, sino un estado del alma, es una forma de estar en el mundo. Esa relación entre palabra escrita y palabra del cuerpo es muy natural. Nosotros hablamos mucho de la corpo-oralidad: la palabra del cuerpo. Es un diálogo permanente.