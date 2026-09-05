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Amantes y cineastas, su película revelación casi fue el final

Los directores españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi hablaron sobre su película “La bola negra”, que llegará a diferentes festivales en octubre.

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Kyle Buchanan y Sela Shiloni
05 de septiembre de 2026 - 12:00 a. m.
El director Javier Calvo (i) y el director Javier Ambrossi asisten a la sesión fotográfica de 'La Bola Negra' durante la 79.ª edición del Festival de Cannes, Francia.
El director Javier Calvo (i) y el director Javier Ambrossi asisten a la sesión fotográfica de 'La Bola Negra' durante la 79.ª edición del Festival de Cannes, Francia.
Foto: EFE - TERESA SUAREZ

Nadie va al Festival de Cine de Cannes solo para quedar indiferente. Sin embargo, la edición de este año se sintió inusualmente tranquila hasta el penúltimo día de competencia, cuando los directores españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi tomaron por asalto el sur de Francia con La bola negra, listos para sacudir al somnoliento festival de su letargo.

Una epopeya emotiva que abarca un siglo y entrelaza las vidas de tres hombres gays en España, la apasionadamente montada La bola negra arrasó en su estreno, obteniendo una ovación...

Por Kyle Buchanan y Sela Shiloni

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