Respeto al periodismo independiente en la recta final electoral, pide AMI

La Asociación Colombiana de Medios de Información fue creada en septiembre de 1961. Foto: Cortesía

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La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) emitió hoy un comunicado en el que pide respeto al periodismo independiente luego de que la revista Cambio fuera señalada tras la publicación de una investigación titulada “Campaña de Abelardo de la Espriella registró pagos por 1.299 millones a una empresa fantasma”.

La historia, publicada el 16 de junio, exploraba cómo la campaña del candidato presidencial de la derecha había pagado una millonaria suma a la empresa Nova Soporte Integral, la cual, según reportaron, estuvo liquidada durante tres años, hasta que fue reconstituida en febrero de este año.

Sin embargo, poco después, el abogado Germán Calderón España envió un derecho de rectificación a la revista. A través de su perfil de X, escribió: “Vuelve a mentir la revista Cambio, que es la revista del periodista activista ideológico de izquierda y sesgado Daniel Coronell, quien intenta irradiar lo que podríamos denominar “un juego sucio”, para causar un desequilibrio informático y presuntamente pretender alterar el resultado electoral de la segunda vuelta".

Frente a los señalamientos y el derecho de rectificación, Federico Gómez Lara, director de la revista, defendió la publicación y afirmó que Cambio se ratificaba en la información publicada. “En su carta usted pide que CAMBIO rectifique cosas que jamás dijo y, en cambio, omite convenientemente referirse a las afirmaciones que sí hizo este medio de comunicación”, escribió.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Medios (AMI) aseguró que “observa con preocupación los señalamientos dirigidos contra Cambio, medio afiliado a esta Asociación, luego de la publicación de una investigación periodística sobre el manejo de recursos de una campaña presidencial en contienda”.

Por otro lado, afirmaron que: “Calificar el trabajo de un medio de comunicación como un intento de “alterar el resultado electoral” o atribuirle motivaciones ideológicas para descalificar su labor investigativa no solo desconoce el papel que la prensa libre está llamada a cumplir en toda democracia, sino que reproduce un patrón de estigmatización que esta Asociación ha denunciado de manera reiterada en los últimos años."

La AMI, por otro lado, señaló que ha reportado durante los últimos cuatro años el “deterioro de los indicadores de libertad de prensa en Colombia y los riesgos que representan para la democracia las declaraciones y acciones —oficiales o no— que buscan coartar el ejercicio periodístico".

De cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que sucederá en los próximos días, la AMI reiteró su llamado para corregir el rumbo e invitó al próximo presidente a construir una relación con la prensa a partir del reconocimiento de la función social del periodismo independiente, apartándose de posibles hostilidades. “El cambio que se dé en la Presidencia es también una oportunidad para que el país transite hacia un relacionamiento entre el poder público y los medios fundado en el respeto, la transparencia y el reconocimiento del periodismo como contrapeso legítimo, no como adversario”, concluyeron.

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