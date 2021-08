“¿Qué libros son esos cuya lectura ha cambiado mi vida?”, se pregunta el narrador protagonista de “Amnesia in litteris”, relato del libro Un combate y otros relatos (1996), del escritor alemán Patrick Süskind, cuya primera novela, El perfume, le valió notoriedad mundial. Con ánimo de aclarar la cuestión, el narrador se dirige a su biblioteca y toma un libro al azar. Sabe que ha dado en el clavo. El libro que escoge es “de una prosa pulida y diáfano razonamiento”, pero mientras él escribe para hilar su justificación no recuerda “el título del libro, ni el nombre del autor, ni el tema de la obra”. Lee y olvida por qué está leyendo. Los subrayados de un lector que lo ha precedido lo entusiasman, pues los dos coinciden en señalar los mismos pasajes. La lectura es un río. La compañía espiritual entre lector, autor y narrador transita hacia la blancura de la memoria. La mano subraya y comenta. La mirada del protagonista se topa con que los comentarios de su antecesor son escritos con una letra familiar. Él sabe que es su propia letra, que él es su antecesor. “Entonces se apodera de mí una aflicción indescriptible. Ha vuelto a atacarme la vieja enfermedad: amnesia in litteris, el olvido literario, y me invade una ola de resignación, por la futilidad de la ambición de conocimiento y de toda ambición en general”.

Nuestra memoria es una cortesana que se agita igual que nuestra cama, decía Louis-Ferdinand Céline. Ella, haciendo gala de sí misma, se viste de irrealidad. A la distancia la contemplamos, y, desde su pasado, construimos el recuerdo del recuerdo esencial. Imbuidos en esa dinámica ad infinitum la vida se nos vuelve impropia, una farsa de la farsa, y deviene literaria.