Amor Towles: “La ficción puede enseñarnos cómo interactuar con otros”

Amor Towles fue uno de los invitados más importantes de la pasada edición del Hay Festival de Cartagena. Foto: Issac Meneses - Hay Festival

Seis relatos y una novela corta. De esto se compone Mesa para dos, el libro más reciente de Amor Towles, escritor estadounidense que estuvo hace poco en Colombia como invitado del Hay Festival de Cartagena.

Towles, que contó que desde joven escribe relatos cortos, dijo: “Para muchos escritores, el cuento es el lugar donde empiezas a dominar tu arte. Es un formato con el que me siento muy familiarizado y con el que he trabajado por más de veinte años”.

“La gran diferencia es que la novela depende mucho de la orientación. Las primeras...