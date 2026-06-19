“La literatura transforma a quien entra en ella precisamente porque no es imparcial”

Imagen de una de las ediciones de Amor Vincint, una editorial independiente que apuesta por la literatura clásica. Foto: Amor Vincint,

Entre libros y lecturas que iban de Rafael Pombo a El Quijote, pasando por enciclopedias, relatos bíblicos y literatura juvenil, nació Amor Vincit, una editorial fundada a partir de la memoria compartida de dos lectores, David Suárez y María Angélica Rodríguez, quienes con el tiempo convirtieron esa experiencia en una vocación.

Su nombre, tomado de Virgilio —“Omnia vincit Amor”—, funciona como un manifiesto: el amor por los libros como fuerza que sostiene una práctica editorial consciente de su fragilidad económica, pero también de su...