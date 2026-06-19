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“La literatura transforma a quien entra en ella precisamente porque no es imparcial”

Entre el recuerdo y la convicción, los fundadores de la editorial Amor Vincit, que toma su nombre de Virgilio —“Omnia vincit Amor”, explicaron cómo el amor por los libros se convirtió en su manifiesto y en una forma de resistencia frente a un mercado que, cada vez más, mide la literatura en cifras.

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Laura Valeria López Guzmán - @Lauravalerialo
19 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
Imagen de una de las ediciones de Amor Vincint, una editorial independiente que apuesta por la literatura clásica.
Imagen de una de las ediciones de Amor Vincint, una editorial independiente que apuesta por la literatura clásica.
Foto: Amor Vincint,

Entre libros y lecturas que iban de Rafael Pombo a El Quijote, pasando por enciclopedias, relatos bíblicos y literatura juvenil, nació Amor Vincit, una editorial fundada a partir de la memoria compartida de dos lectores, David Suárez y María Angélica Rodríguez, quienes con el tiempo convirtieron esa experiencia en una vocación.

Su nombre, tomado de Virgilio —“Omnia vincit Amor”—, funciona como un manifiesto: el amor por los libros como fuerza que sostiene una práctica editorial consciente de su fragilidad económica, pero también de su...

Por Laura Valeria López Guzmán - @Lauravalerialo

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