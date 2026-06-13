Andrea Cote o la disposición poética | Pódcast

"La poesía no es difícil, el error está en traducir: si aceptas la invitación de la música, por qué no aceptar la de la poesía", dijo Cote durante esta conversación. Foto: Ilustración de Carlos Díaz

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¿Qué significa prestar atención en una época hecha para la distracción? ¿Por qué sentimos que la poesía es difícil? En este episodio de El refugio de los tocados, la poeta colombiana Andrea Cote conversa sobre la escritura, los diarios, el ritmo, el lenguaje y la manera en que la poesía modifica la forma de mirar el mundo. “La poesía se parece más a la música que al relato”, dice en un momento de la charla. También afirma que “la escritura es una forma de hacerse a uno mismo” y que el poeta, más que escribir, muchas veces “desescribe el lenguaje”.

Para hablar de esas ideas, Andrea Cote eligió dos poemas: “Dejarlo todo intacto”, de Mark Strand, y “Canto villano”, de Blanca Varela. Desde esos textos, la conversación pasa por preguntas sobre el significado de los poemas, la musicalidad de la poesía, la experiencia de llevar diarios, la relación entre viaje y sensibilidad poética y el ejercicio de atención que exige escribir.

Andrea Cote es autora de libros de poesía como Puerto Calcinado/Puerto en Cenizas, La ruina que nombro, Chinatown 24/7 y En las praderas del fin del mundo. También ha publicado libros de prosa como Una fotógrafa desnuda: una biografía de Tina Modotti y Blanca Varela o escribiendo desde la soledad. Su obra ha recibido reconocimientos como el Premio Internacional de Poesía Puentes de Struga y ganó el XXIV Premio Casa de América de Poesía Americana en 2024 por su libro Querida Beth, una obra centrada en la experiencia migratoria y la memoria.

El jurado destacó la “poesía certera y emocionante” del libro y sus “hallazgos estilísticos continuos”.

Este capítulo está disponible en todas las plataformas de audio (Spotify, Apple pódcast, YouTube, etc) y hace parte de la serie de conversaciones de este espacio sobre la vida de los invitados a través de sus gustos artísticos.