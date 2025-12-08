Logo El Espectador
Andrés Arias: “La historia ha sido bastante suave con Rojas Pinilla”

El escritor y periodista colombiano publicó hace poco “Los gritos”, un libro de cuentos que aborda la época de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla.

Andrés Osorio Guillott
08 de diciembre de 2025 - 10:59 p. m.
Andrés Arias, periodista, escritor y magister en Literatura de la Universidad Javeriana.
Foto: Juan Rojas - FCE

“En Colombia hubo una dictadura, hubo un dictador, y nadie habla de esa dictadura. Y si hablan, hablan bien: que el voto a la mujer, que la televisión… ¡Una dictadura!”. Andrés Arias defiende con firmeza la idea de que el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, entre 1953 y 195,7 fue eso, una dictadura, y cree también que poco se ha abordado sobre este momento de la historia del país, esto en parte porque no es fácil acceder a los archivos de la época.

Arias, periodista y escritor, se concibe como un “acumulador de cosas”, y para escribir...

