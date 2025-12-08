Andrés Arias: “La historia ha sido bastante suave con Rojas Pinilla”

Andrés Arias, periodista, escritor y magister en Literatura de la Universidad Javeriana. Foto: Juan Rojas - FCE

“En Colombia hubo una dictadura, hubo un dictador, y nadie habla de esa dictadura. Y si hablan, hablan bien: que el voto a la mujer, que la televisión… ¡Una dictadura!”. Andrés Arias defiende con firmeza la idea de que el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, entre 1953 y 195,7 fue eso, una dictadura, y cree también que poco se ha abordado sobre este momento de la historia del país, esto en parte porque no es fácil acceder a los archivos de la época.

Arias, periodista y escritor, se concibe como un “acumulador de cosas”, y para escribir...