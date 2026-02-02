Andrés Cota Hiriart: “Hay que hablar de ciencia en los bares, los fumaderos y los estadios”

Andrés Cota Hiriart conduce el pódcast "Masaje cerebral" y el programa "RUM" en TV UNAM. Además, fue finalista del I Premio de No Ficción de Libros del Asteroide en 2022.
Foto: Lina Botero
Inquilinos corporales, mensajes interespecies, gusanos mentales, huéspedes psicológicos, alcaloides con propiedades neurotóxicas. En “Fieras interiores” (Penguin Random House) Andrés Cota Hiriart hace un recorrido que atraviesa nuestra corporalidad y nuestra psique para ofrecernos una mirada nueva sobre ese exuberante reino que nos habita, los millones de microorganismos que se valen de nuestra intimidad anatómica para subsistir.
Sin acartonamiento académico, y entre la crónica personal y el ensayo juicioso, este comunicador de la ciencia...
Por Juan Camilo Rincón
