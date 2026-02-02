Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Andrés Cota Hiriart: “Hay que hablar de ciencia en los bares, los fumaderos y los estadios”

El escritor mexicano presentó “Fieras interiores”, una exploración del “exuberante reino que salpica nuestras entrañas y su tórrido bestiario de microorganismos”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Rincón
02 de febrero de 2026 - 01:00 a. m.
Andrés Cota Hiriart conduce el pódcast "Masaje cerebral" y el programa "RUM" en TV UNAM. Además, fue finalista del I Premio de No Ficción de Libros del Asteroide en 2022.
Andrés Cota Hiriart conduce el pódcast "Masaje cerebral" y el programa "RUM" en TV UNAM. Además, fue finalista del I Premio de No Ficción de Libros del Asteroide en 2022.
Foto: Lina Botero

Inquilinos corporales, mensajes interespecies, gusanos mentales, huéspedes psicológicos, alcaloides con propiedades neurotóxicas. En “Fieras interiores” (Penguin Random House) Andrés Cota Hiriart hace un recorrido que atraviesa nuestra corporalidad y nuestra psique para ofrecernos una mirada nueva sobre ese exuberante reino que nos habita, los millones de microorganismos que se valen de nuestra intimidad anatómica para subsistir.

Sin acartonamiento académico, y entre la crónica personal y el ensayo juicioso, este comunicador de la ciencia...

Por Juan Camilo Rincón

Conoce más

Temas recomendados:

Fieras interiores

Andrés Cota Hiriart

Biología

Parásitos

Entrevista

Salud

Salud mental

Enfermedades mentales

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.