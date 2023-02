Andrés Hoyos: “Nadie nos prometió un jardín de rosas”

Andrés Hoyos es columnista de El Espectador. Foto: / Jonathan Ramos

Pienso que una cosa es vivir una vida interesante, lo que puede ser problemático, y otra vivir la vida de manera interesante.

Soy un bogotano veterano, el cuarto de cinco hermanos –tres mujeres y dos hombres, incluyéndome–. He publicado seis novelas, he sido columnista de periódico, fundé y dirijo la revista El Malpensante y con ella me volví editor. También escribo poesía, aún inédita, cuentos y ensayos. No me gusta la literatura de vertiente autobiográfica. Soy fantasioso por naturaleza y se me ocurren diálogos mentales: dada mi introversión infantil, desarrollé una predilección por inventar historias, lo que me permite transmitir sentimientos al escribir. No soy deportista, pero monto en bicicleta por salud. Toda la vida he sido aficionado a casi todas las vertientes de la música, Bach, Beethoven, los Beatles, la salsa.