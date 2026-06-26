26 de junio de 2026 - 04:00 p. m.
Andrés Mejía Vergnaud propone “La ruta del pragmatismo” como un camino para vivir mejor
Conversamos con Andrés Mejía Vergnaud sobre “La ruta del pragmatismo”, un libro sobre una corriente filosófica que se enfoca en lo práctico, en lo que funciona. Allí nos explicó qué significa exactamente ser pragmático y cómo puede ser la clave para una mejor vida. Eso sí, también tiene sus limitaciones.
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