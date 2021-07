Angel White: “La fe es la convicción de lo que nuestros ojos no alcanzan a ver”

La historia de Angel White desafía la naturaleza y pone a prueba la fe. Es más que una historia de superación o de autorrealización, en ella encontramos el relato de una búsqueda de sentido. Angélica es valiente, persistente y ha encontrado en la palabra un medio para dar testimonio de un milagro: Mhya Salomé. Tuve la oportunidad de hablar con ella y saber un poco más sobre su libro: Un milagro: la número 7, un testimonio sobre una mujer que busca ser mamá, más allá de la adversidad.

¿Es la literatura una manera de sanar las heridas?

Para mí es una de las tantas maneras, ya que cuando escribes, y en tu intimidad, logras conectar con tu inconsciente, haces que todos los recuerdos y emociones que te causan dolor de alguna forma sean liberados. Estos recuerdos han estado allí por mucho tiempo. Cuando los recuerdas y los escribes sin llorar, significa que la sanación ha comenzado realmente. Cuando puedes hablar de algo sin que duela es porque tu herida empieza a cicatrizar, desde adentro hacia afuera. Escribir es una terapia que nos ayuda a comprender mejor la realidad en la que estamos y, de la misma forma, aceptar con humildad las cosas que no podemos cambiar.

¿Cómo decidió contar su historia?

Todo comenzó cuando pasaban los años y no lograba el milagro de la vida. En ese tiempo lo pensé. Fueron quince años de un camino difícil en mi búsqueda, sin embargo, este pensamiento se consolidó el día en que nació mi pequeña hija: Mhya Salomé.

Infortunadamente, adquirió una bacteria en el hospital al momento de su nacimiento, que la llevó a estar intubada en cuidados intensivos y en estado crítico por varios días, con pocas posibilidades de sobrevivir. Una neumonía bastante agresiva infectó en minutos sus pequeños pulmoncitos. Ese día, desesperanzada y con mi alma rota, clamé a Dios de rodillas por su recuperación e hice una promesa de fe si Él le devolvía su sanidad. Dios me cumplió y ahora soy yo la que debo honrar mi palabra dando testimonio de su obra, su presencia y del milagro en nuestras vidas.

Su libro no solo es un relato, explora la condición humana y describe la manera en que se forja una ética, ¿cómo influyó en esto su padre?

Mis padres, José Antonio e Isabel, han sido mi modelo a seguir. Nos educaron desde el amor y respeto. Mi papá fue un hombre culto, letrado, educado, pero sobre todo una buena persona en todo el sentido de la palabra. Honesto y trabajador, veló siempre por el bienestar y felicidad de su familia. Él siempre nos inculcó el amor por la lectura y el conocimiento, pues decía que la mejor herencia que nos obsequiaba era la educación para que aprendiéramos a dejar huellas en el mundo y en las personas, mas no cicatrices. Hoy agradezco por sus enseñanzas.

La fe es fundamental en su historia, ¿podemos decir que es una estación de llegada o una compañera que descubrimos en el viaje de la vida?

Pienso que desde siempre Dios ha sembrado en cada uno la semilla de fe en algún momento de nuestras vidas y esta ha sido nuestra compañera de viaje por un largo tiempo, muchas veces sin notar su presencia. Sin embargo, en algunas ocasiones necesitamos que la situación nos sacuda para que nuestros corazones sean dirigidos nuevamente a Dios. Esta compañera ha estado ahí siempre dentro de nosotros, esperando a que llegue el momento para hacer su aparición y decir: “Sólo necesitas acudir a mí para que veas lo que el Dios de los imposibles puede hacer por ti”. La fe es la convicción de lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. Definitivamente es nuestra mejor compañera en el viaje de la vida.

¿Tiene otros proyectos literarios en mente?

Sí, soy comunicadora social, periodista y criminóloga. Ahora, después de haber escrito esta obra posicionada en Amazon como bestseller internacional, encontré una nueva profesión que también me llena de profunda satisfacción, con la diferencia de que el ser escritora me hace sentir más libre, más conectada con el universo y el espíritu, y eso me encanta. Espero que mis letras lleguen a muchas personas que se sienten solas, sin salida, sin ilusión, esperando esa luz que tal vez yo pueda aportar en sus vidas. Eso me haría muy feliz.