Angélica Mayolo: “Hay resultados importantes para mencionarle al país”

Angélica Mayolo es la ministra de Cultura desde el 4 de junio de 2021. / Tatiana Caballero Foto: Tatiana Caballero

Comencemos por usted y lo que la conmueve o la atrae de las artes...

Soy muy salsera. Nací en una familia en la que siempre se ha escuchado mucha salsa, son cubano y música del Pacífico, que es la que más me emociona: escucho una marimba y siento que me conecto con mis raíces y mi esencia. Soy fan de Herencia de Timbiquí, Grupo Bahía, etc. Me encanta la salsa y me considero melómana y coleccionista de este género.