Angie Vega: un diálogo poético entre la cotidianidad y el trasegar humano

Angie Vega con su obra “Revestimiento” en el estudio de su casa. Foto: Cortesía de Angie Vega

A finales de 2025, Angie Vega arribó a Beijing. Esta no era la primera vez que sus pinceles y óleos la llevaban a nuevos territorios. En esta ocasión, fue la embajada de Colombia en China la que la invitó para que, durante unos días y bajo el evento Young Art in Colombia: Two Perspectives, sus obras habitaran en el salón de exhibiciones del Beijing International Club y así los visitantes pudieran acercarse a la cultura popular bogotana.

En su maleta viajaban las obras que había seleccionado cuidadosamente para esta exposición, las...