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Angie Vega: un diálogo poético entre la cotidianidad y el trasegar humano

Desde que era niña, Angie Vega (1998) tuvo la certeza de que el arte sería la brújula que la guiaría en la vida. A través del óleo y los retratos, esta artista bogotana muestra, con un ojo sensible y lúcido, los entornos domésticos, el núcleo familiar y las intimidades que habitan en ellos.

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Laura Valeria López
21 de marzo de 2026 - 12:09 a. m.
Angie Vega con su obra “Revestimiento” en el estudio de su casa.
Angie Vega con su obra “Revestimiento” en el estudio de su casa.
Foto: Cortesía de Angie Vega

A finales de 2025, Angie Vega arribó a Beijing. Esta no era la primera vez que sus pinceles y óleos la llevaban a nuevos territorios. En esta ocasión, fue la embajada de Colombia en China la que la invitó para que, durante unos días y bajo el evento Young Art in Colombia: Two Perspectives, sus obras habitaran en el salón de exhibiciones del Beijing International Club y así los visitantes pudieran acercarse a la cultura popular bogotana.

En su maleta viajaban las obras que había seleccionado cuidadosamente para esta exposición, las...

Por Laura Valeria López

llopez@elespectador.com
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