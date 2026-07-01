Angosta Editores: diez años apostando por las nuevas voces de la literatura

Estos son algunos de los títulos que componen la colección de Angosta, entre los que se encuentran "Cómo maté a mi padre", de Sara Jaramillo; "Cándido", de Voltaire, y "Manual de tolerancia", de Héctor Abad Gómez, entre otros. Foto: Cortesía Angosta Editores

Hace diez años, Héctor Abad Faciolince tenía algo de dinero ahorrado y el sueño de empezar su propia editorial, aunque en esa época no tenía muchas expectativas al respecto. “Siempre decía que cuando se acabara esa plata, se acababa el proyecto”, contó en una entrevista para este diario. Sin embargo, el impulso que tuvo en ese momento ha perdurado hasta el día de hoy, a pesar de que en algún momento sí se les acabó la plata. El haber podido sortear los desafíos que vinieron con Angosta Editores, como él mismo admitió, se debe en gran parte a...