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Angosta Editores: diez años apostando por las nuevas voces de la literatura

Héctor Abad Faciolince y Alexandra Pareja fundaron esta editorial hace ya diez años, en los cuáles han dejado su sello en 46 títulos. Aquí hablaron de su compromiso con el fomento de la lectura y de los retos que han tenido que sortear para mantenerse a flote.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
01 de julio de 2026 - 07:03 p. m.
Estos son algunos de los títulos que componen la colección de Angosta, entre los que se encuentran "Cómo maté a mi padre", de Sara Jaramillo; "Cándido", de Voltaire, y "Manual de tolerancia", de Héctor Abad Gómez, entre otros.
Estos son algunos de los títulos que componen la colección de Angosta, entre los que se encuentran "Cómo maté a mi padre", de Sara Jaramillo; "Cándido", de Voltaire, y "Manual de tolerancia", de Héctor Abad Gómez, entre otros.
Foto: Cortesía Angosta Editores

Hace diez años, Héctor Abad Faciolince tenía algo de dinero ahorrado y el sueño de empezar su propia editorial, aunque en esa época no tenía muchas expectativas al respecto. “Siempre decía que cuando se acabara esa plata, se acababa el proyecto”, contó en una entrevista para este diario. Sin embargo, el impulso que tuvo en ese momento ha perdurado hasta el día de hoy, a pesar de que en algún momento sí se les acabó la plata. El haber podido sortear los desafíos que vinieron con Angosta Editores, como él mismo admitió, se debe en gran parte a...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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