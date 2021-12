Aníbal Arias, Bendita memoria

En la imagen, Allen Ginsberg, poeta estadounidense. Es reconocido por su poema “Aullido”, escrito en 1955. Ginsberg es uno de los representantes más destacados de la “Generación Beat”, un movimiento literario que se opuso a los valores tradicionales estadounidenses. Foto: Wikimedia Commons

Antes de pasar a la obra contenida en la antología poética Bendita memoria (2020) , selección de Nelly Echeverri Murgueitio, es necesario hacer algunas consideraciones, máxime en un país como el nuestro donde la memoria de más largo vuelo es de una década, de ahí los planes decenales de cultura por ejemplo, desconociendo las tradiciones, no vistas estas como esencialismos, los mismos que conducen a los exabruptos de afianzamientos de lo que se supone somos, de ahí la violencia y la corrupción como una constante nacional, sino más bien como posibilidad de una herencia que se recibe, con la potestad de hacer de lo recibido lo que dé la bendita gana.

Una tradición que permite comprender que Kavafis no hubiese sido posible sin Homero, entendiendo que en esa Itaca deseada se asientan no solamente las frustraciones y las glorias de los héroes ancestrales, sino también los apegos de un poeta frustrado por su homosexualidad en Alejandría, y que sigue increpando -como las voces de las sirenas- a poetas como Juan Manuel Crespo en su Ulises hombre solo, por mencionar un ejemplo de la importancia, literaria quizá, de reconocer las tradiciones, como el realismo mágico de Gabo y muchos otros más que bebieron no solamente de los cronistas de Indias, sino de la oralidad que se asentaba en los pueblos de esta Latinoamérica siempre redescubierta.