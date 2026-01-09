“Frieren”: toda declaración de amor es urgente porque vamos a morir

La serie de Frieren se emitió por primera vez en 2023. Foto: Cortesía

El tiempo pasa, el viento se lo lleva. El tiempo pasa en un instante, instantes que se van imponiendo en las pantallas. El pulgar sube, sube, sube. Se cansa. Vuelve y sube. El cerebro apenas es capaz de retener lo que ha visto, apenas sonríe y continúa. Cuando aquella pantalla le harta, pasa a la siguiente. Es una más grande en la que ahora ve explosiones, puños que van y vienen, colores vivos que llenan la retina, movimientos rápidos que giran, giran hasta atrapar todos los pensamientos.

El tiempo pasa, el viento se lo lleva. El tiempo pasa...