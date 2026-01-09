Logo El Espectador
El Magazín Cultural
“Frieren”: toda declaración de amor es urgente porque vamos a morir

El 16 de enero se estrena la segunda temporada de Frieren: Más allá del Final del Viaje– el anime que logró destronar a Fullmetal Alchemist: Brotherhood en MyAnimeList y ha ganado varios premios–. A diferencia de otros shonen, llenos de peleas espectaculares y acción frenética, Frieren se alimenta de la nostalgia y el silencio para hablar de la pérdida, el amor y lo que realmente importa.

Juliana Vargas
09 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
La serie de Frieren se emitió por primera vez en 2023.
Foto: Cortesía

El tiempo pasa, el viento se lo lleva. El tiempo pasa en un instante, instantes que se van imponiendo en las pantallas. El pulgar sube, sube, sube. Se cansa. Vuelve y sube. El cerebro apenas es capaz de retener lo que ha visto, apenas sonríe y continúa. Cuando aquella pantalla le harta, pasa a la siguiente. Es una más grande en la que ahora ve explosiones, puños que van y vienen, colores vivos que llenan la retina, movimientos rápidos que giran, giran hasta atrapar todos los pensamientos.

El tiempo pasa, el viento se lo lleva. El tiempo pasa...

Por Juliana Vargas

Conoce más

