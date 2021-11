Antonio Ungar: “En Colombia no hay un límite claro entre lo legal y lo ilegal”

¿Por qué basarse en un hecho específico del conflicto armado?

Yo viví en Puerto Inírida un año y pico, en el 99, cuando estos hechos pasaron. Parte es inventada y parte no. Es cierta la toma del pueblo por parte de la guerrilla y es cierto el bombardeo del ejército. Fue la única vez que la guerrilla se tomó una capital de un departamento y es cierto en la medida en que hubo muchos personajes de ciudad que se fueron a la selva buscando un cambio de destino. Había un abogado, un médico, gente que hubiera podido ser privilegiada y optaban por irse a lugares así. Quería contar esas vidas. Hay elementos ciertos, pero los tejí desde la ficción.En ese momento (1999) yo quería hacer crónica sobre lo que estaba viviendo en el Guainía, yo era arquitecto y trabajé en una investigación e hice algunos ensayos de crónicas, pero no me sonaban bien. Me di cuenta de que lo podía contar mejor con ficción y dejé ese proyecto por años en un cajón a ver qué pasaba. Y realmente lo que desencadenó ese proceso para escribirlo fue el proceso de paz de 2016, que fue una oportunidad desperdiciada. Las FARC se desmovilizaron, pero nunca se cumplieron los acuerdos. Entonces, me interesó mostrar esos últimos años de la guerra, al menos para que no se olvidaran y no repetir errores”.