Ariana Godoy: misterio y romance oscuro

Ariana Godoy es una autora venezolana que ganó popularidad gracias a la plataforma de Wattpad, donde cautivó a millones de lectores con sus historias. El día de hoy hablaremos sobre Heist, el tercer libro físico publicado de la autora, el cual está siendo un éxito en ventas desde su publicación. (Recomendamos: Videocharla sobre el papel de la mujer en la literatura colombiana).

Heist cuenta la historia sobre el pueblo de Wilson, un lugar religioso y ortodoxo donde Leigh, nuestra protagonista, ha crecido regida por costumbres estrictas. Su vida organizada empieza a cambiar cuando a su lado se muda una nueva familia, los Stein.

Ellos parecen la familia perfecta, sin embargo, cuando muertes inexplicables azotan a Wilson, Leigh es la única que duda y puede investigar acerca de lo que realmente está sucediendo, pero primero debe acercarse al hijo mayor, el frío y arrogante Heist Stein.

Y aquí tenemos a la mismísima Ariana Godoy para responder y resolvernos algunas incógnitas sobre su nueva obra.

“Heist” ha sido una propuesta interesante y sorprendente de su parte, deja el romance juvenil para escribir una obra mucho más oscura llena de acción, misterio y sangre. ¿A qué se ha debido este giro? ¿Seguirá escribiendo más obras de este estilo?

Creo que el género nunca ha sido algo que me ha limitado. Siempre escribo lo que quiero leer, lo que llega a mi imaginación, y la verdad no le pongo una etiqueta, creo que eso me da mucha libertad creativa y me permite crear combinaciones interesantes como es el caso de Heist: misterio y romance oscuro. Definitivamente es un estilo y una oscuridad que me gustaría seguir explorando.

“Heist” es un libro que puede resultar controversial por muchas razones, algunas de ellas son los problemas psicológicos de los protagonistas, las sectas religiosas y, mi favorito, las relaciones poliamorosas (Mila, te amo). ¿Cree que los lectores deben tener cierta madurez para aventurarse a leer “Heist”? ¿Cómo ha visto el recibimiento de sus lectores hacia estas temáticas?

Claro que sí. Heist es un libro muy oscuro con matices profundos, pero que refleja muchas realidades. No incluí nada que no fuera posible en la realidad actual: sectas, asesinos, relaciones poliamorosas, etc. Y creo que eso es parte de la magia de la historia.

Siempre he tenido curiosidad sobre el pueblo de Wilson. ¿Se ha inspirado en algún pueblo para describirlo?

Sí, hay un pueblo aquí en Carolina del Norte que se llama Chimney Rock, es un sitio bastante turístico con una sola calle, cuya atracción es un lago y el parque montañoso a su alrededor. La segunda vez que fui, en temporada baja (mitad de invierno), estaba increíblemente solitario, solo sus habitantes y una que otra persona. El ambiente y el aire sombrío del lugar fueron mi inspiración para construir Wilson en el libro.

Y hablemos sobre la secta religiosa que creo que enloqueció a más de una de sus lectoras, incluyéndome. ¡Ese Altísimo desespera a cualquiera! ¿Cómo fue el proceso de creación de esta secta tan compleja?

La verdad, siempre me ha parecido muy interesante todo el aspecto psicológico que hay detrás de las sectas, como un grupo tan grande de personas puede ser envuelto en algo sin darse cuenta. Me encanta visitar pueblos aislados de mi estado en Estados Unidos y muchas veces noto lo cerradas que pueden llegar a ser algunas comunidades, en especial las que no están acostumbradas a tener visitantes, y de ahí se me ocurrió la idea de crear una comunidad así agregándole la religión inventada del libro como método de unión y manipulación.

Todos los personajes son únicos, todos tienen sus misterios y personalidades muy marcadas con problemas psicológicos. ¿Cuál ha sido el personaje más difícil de escribir?

Definitivamente Heist. Su complejidad es increíble y cómo vas notando sus capas a medida que avanza el libro. No es un héroe, es un villano y, aun así, hay momentos en los que sientes que puedes entender porque es de esa forma o porque hace las cosas que hace cuando muy en el fondo sabes que no tiene justificación. Creo que esa es la belleza de un personaje como él.

“Darks” es una serie muy popular en Wattpad. En la plataforma hay tres libros disponibles: “Mi desesperada decisión”, “Heist” y “Frey”. Ya conocemos la historia de “Heist”, nos puede contar qué encontraremos en los otros libros. Y, ¿tenemos alguna esperanza de verlos en papel como “Heist”?

Mi desesperada decisión se enfoca más en la creación de la familia Stein, en cómo llegaron a ser lo que son en Heist. Y en Frey conocemos un poco de qué ha pasado después de Heist. Y en cuanto a la segunda pregunta, nunca digas nunca (es broma). La verdad, no lo sé, ahora estoy trabajando en Frey y apenas llevo los primeros capítulos, así que el futuro es incierto.

¿Qué les diría a los lectores para que lean su nueva obra? ¿Qué encontrarán en “Heist”?

Se encontrarán con una historia bastante oscura que se lee superrápido y que está llena de misterio, monstruos (de carne y hueso) y cazadores. Y, sobre todo, una tensión entre los protagonistas nivel Dios.

Heist está disponible en todas las librerías del país. Es una obra llena de sorpresas y su cabeza no será la misma después de leerla; se los digo, que he caído en las garras de Heist, y enamorarse de un monstruo trae sus consecuencias.