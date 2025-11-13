El barro, el cuerpo y la danza: Armero 40 años después

En 1995, a diez años de la tragedia de Armero, el coreógrafo Álvaro Restrepo y el fotógrafo Ruven Afanador se juntaron para construir un homenaje a las víctimas. El resultado fue A.R.M.E.R.O., una serie de 39 fotografías tomadas en el camposanto del municipio tolimense, en un chircal de Ambalema, en las salinas abandonadas de Galerazamba (Bolívar) y en el volcán de barro de El Totumo.

El modelo era el mismo Álvaro Restrepo. Sus manos, sus pies, su cuerpo. “El ojo mágico y privilegiado de Ruven registró esas atmósferas, locaciones y...