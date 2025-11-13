Armero en la literatura: las voces y los libros que hacen memoria 40 años después

Más de 22.000 personas fallecieron tras la avalancha que arrasó con Armero el 13 de noviembre de 1985. Foto: El Espectador

A veces abusamos de los títulos de los libros que dejó Gabriel García Márquez, y con el mea culpa de hacerlo nuevamente, hablar de la tragedia de Armero es hablar de la Crónica de una tragedia anunciada. No es que sea un caso más de pontificar sobre el pasado, pero las advertencias que hubo frente a lo que finalmente ocurrió ya sitúan uno de los tantos problemas que hay detrás de este triste episodio para nuestro país, y es, en pocas palabras, la negligencia e indiferencia del Estado.

Cuando un Estado abandona a su gente afloran los vacíos y...