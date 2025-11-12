Logo El Espectador
Los 40 años de Armero: la historia de uno de los médicos que sobrevivió

Ariel Alarcón, médico psiquiatra que sobrevivió a la tragedia de Armero, publicó “Amar el volcán”, libro en el que deja su testimonio, su reflexión sobre el trauma y su proceso de sanación. Entrevista.

Andrés Osorio Guillott
12 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
Ariel Alarcón Prada era médico rural en el hospital mental de Armero, Tolima, cuando la noche del 13 de noviembre de 1985 una devastadora avalancha sepultó el pueblo. Estuvo dos días atrapado en el lodo y perdió una pierna debido a las heridas. Aquí con la portada de su libro.
Foto: Cortesía de Penguin

“Y bien, aquí estoy. Me salvé. Contra todo pronóstico y probabilidad, no me morí. Y pretendo, 40 años después, escribir estas líneas, sin saber muy bien cómo hacerlo. Con vitalidad e ilusión, después de todo, pero, también —y esto lo digo con todas sus letras—, sabiendo que una parte de mí murió en ese instante”.

Ese fragmento hace parte de “Amar el volcán“, libro escrito por Ariel Alarcón Prada, psiquiatra y psicoanalista, quien hace 40 años era médico rural en Armero y, aunque perdió una de sus piernas, logró sobrevivir a la avalancha que...

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
