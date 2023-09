Aronia Ortiz: “expresar a través de la imagen la salud y la feminidad”

Andrea (Aronia) Ortiz, quien explora con su trabajo los aspectos naturales y artificiales de Bogotá.

¿De qué trató el concurso por la beca ‘Show Us’?

Cada año se realiza una alianza entre estas dos marcas que abarcan diferentes temáticas, en esta edición se enfocaron en la salud de la mujer. Con esta beca recibo apoyo financiero, tutorías de los consejeros de Getty Images y la posibilidad de darle licencia a mis imágenes en esta plataforma.

Me pareció interesante que la temática se desarrollara en torno a la salud porque en estos últimos años, me he dedicado a realizar proyectos que están ligados a las plantas y curiosamente, estás tienen su funcionalidad dentro de la medicina, donde también identifique una cultura que tenemos como latinoamericanos de hacer uso de ella, y cómo estas prácticas tienen un componente femenino. Detalles como que las abuelas le recomendaran a uno ‘tecitos’ de menta o caléndula, hacen parte de nuestra idiosincrasia.

Cuéntenos sobre el proceso de la construcción visual

Además de ser fotógrafa, también me desempeño como artista plástica y llevo dos años desenvolviéndome en la faceta de la escritura, así que para la creación de mi proyecto “Biografías: plantas femeninas”, me inspiré en la relación que tengo con mi abuela y escribí un guion en términos de imagen que abarca la relación de la feminidad, la salud y de identidad.

Por otro lado, en términos experimentales, empecé a realizar fotografías con clorotipia y antotipia, donde usas la clorofila de las plantas para generar imágenes. Los primeros intentos los realicé con retratos de mi abuela e intenté crear un tipo de iluminación en tonos azules y violetas, pensando en este color como la conexión que tengo también con mi mamá.

¿Qué factores son importantes para usted a la hora de representar mujeres en sus fotografías?

En mi caso, todos mis proyectos cuentan con un componente autobiográfico y parten del hecho de que soy mujer y de dónde me veo identificada. En ese camino vi muy acertado la propuesta que estaba ofreciendo la beca, sus valores en torno a la belleza, la autenticidad, la inspiración y la satisfacción personal, pues es algo que también busco proyectar con mi trabajo. Cuando retrato a una mujer, intento aprender de ella, de las diferencias étnicas, culturales, de edad, y siento que con este proyecto se logra.

¿Considera que existen los espacios suficientes para que las realizadoras visuales puedan exponer su trabajo?

No sé si los suficientes, pero sí creo que es importante que haya otra concepción de la fotografía y de lo que es hablar en imágenes, porque hay un lenguaje y una semiótica muy puntual, y en esta ocasión que abren un concurso que te permite expresarte libremente, me parece que abren varias oportunidades donde la autenticidad va de la mano con lo comercial.

Este concurso estaba dirigido a mujeres y personas no binarias, ¿cree que esta idea marcó un cambio?

Desde mi perspectiva, todos los seres humanos contamos con una energía masculina y una femenina, te identifiques como hombre, mujer o no binario, siento que poseemos diferentes polaridades que en algunos casos se convierten en gamas grises, sin irse a los extremos.

Cuando definimos lo masculino o lo femenino, creamos arquetipos de lo que se debe ser de una manera muy estricta. En el momento que se le permite a la otra persona sentir, empezará a construirse desde el punto en el que está, y aparece una multiplicidad de valores y de formas de definirse.

La concepción de lo femenino no tiene que ver con un género, sino con la forma de pensamiento y de cómo se construye. Un ejemplo, el valor del cuidado siempre se ha asociado a las mujeres y se ha puesto como algo secundario, pero si empezáramos a ver que es algo que debería ser universal, empezaríamos a valorar estos aspectos y asimismo generar más oportunidades.