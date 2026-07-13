Arqueólogos descubren en Luxor una tumba de 3.000 años del periodo ramésida

El Templo de Luxor, situado en la ciudad de Luxor en Egipto, es uno de los templos más importantes y mejor conservados del antiguo Egipto. Construido principalmente durante el reinado de Amenhotep III en el siglo XIV a.C., el templo está dedicado a los dioses Amón, Mut y Jonsu. Foto: Getty Images - Fadel Dawod

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Un grupo de arqueólogos halló una tumba de 3.000 años de antigüedad cerca de la ciudad de Luxor, en el sur de Egipto, según anunciaron las autoridades.

La tumba, de un hombre llamado Paser, fue descubierta por una expedición neerlandesa de la Universidad de Leiden, liderada por Carina van der Hoeven, en la necrópolis tebana de la región de Gourna, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades. La universidad holandesa ha trabajado en esta área desde 2018.

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De acuerdo con el portal Archaeology News, la alianza entre la universidad holandesa y el ministerio egipcio se ha basado en la documentación del área, la protección de restos frágiles y la construcción del primer estudio arqueológico completo de la zona.

Los especialistas estiman, por el estilo artístico de sus inscripciones, que la tumba data del periodo ramésida, que abarca las dinastías XIX y XX.

El hallazgo tiene características de las tumbas privadas tebanas del Imperio Nuevo (1570-1069 a. C.): un patio abierto que conduce a una capilla excavada en la roca en forma de T invertida, con cámaras funerarias esculpidas en el subsuelo.

Los arqueólogos han descubierto en el patio varios elementos arquitectónicos bien conservados, entre ellos un banco de ladrillos crudos y una escalera flanqueada por barandillas que conduce a la entrada.

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El equipo que llevó a cabo las excavaciones ha indicado que continuará con los trabajos de documentación y estudio para determinar quién era Paser y comprender mejor la época histórica y arqueológica.

Este hallazgo en Luxor, donde se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo, llega en un momento en el que Egipto busca promover nuevos descubrimientos para impulsar el turismo, una fuente fundamental de divisas.

“La Dra. Carina van den Hoeven explicó que las próximas temporadas de excavación se centrarán en estabilizar la estructura de la tumba y restaurar las pinturas murales mientras continúan los trabajos en el yacimiento. A medida que se vayan despejando y documentando más cámaras funerarias y obras de arte, el equipo espera obtener más información sobre Paser, su familia y las personas que habitaron Tebas durante el período ramésida”, reportó el portal.

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