Arqueólogos encontraron el naufragio más antiguo de Inglaterra, en Dorset

Poole Harbour fue el lugar donde se descubrió el naufragio a 10 metros de profundidad. Foto: Wirestock - Freepik

El naufragio encontrado en la costa inglesa de Dorset data del siglo XIII y se le otorgó el más alto nivel de protección legal para su conservación para futuras generaciones. La fecha estimada para el naufragio Mortar, el nombre que le dieron, se estima entre 1242 y 1265, durante el reino de Enrique III. Dado el estatus legal otorgado por las autoridades, cualquier buzo que quiera acceder a la zona deberá tener un permiso.

Los investigadores de la Universidad de Bournemouth le otorgaron el nombre “Mortar” por los morteros utilizados para moler granos, que fueron los primeros artefactos encontrados en el sitio. Según la BBC, este tipo de hallazgos son extremadamente raros y no se han encontrado otros barcos marítimos en aguas inglesas de los siglos XI al XIV.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Trevor Small, el buzo responsable del descubrimiento, le dijo a la BBC que “en el verano de 2020, descubrí lo que creía que era un sitio de naufragio no detectado. Las tormentas recientes habían revelado algo desconocido en el fondo del mar. Me dieron permiso para bucear en el naufragio. El resto es historia. He encontrado uno de los naufragios más antiguos de Inglaterra”. De acuerdo con el medio Hyperallergic, el hallazgo fue el resultado de una asociación de una década entre investigadores de la universidad y Small como capitán de un barco chárter.

En la investigación también estuvo involucrado el arqueólogo marino Tom Cousins, que le dijo a Hyperallergic: “Durante los últimos 10 años, hemos estado trabajando en estrecha colaboración con Trevor Small, cazando y examinando naufragios en nuestra área local desde el siglo XV hasta el XX. En 2019, al final de un programa de buceo científico de dos semanas, Trevor sugirió que miráramos un objetivo más en el lecho marino. Inmediatamente vimos la importancia del sitio con morteros y maderas expuestas”.

Le sugerimos: Zaratustra: más allá del bien y del mal

Entre las piezas descubiertas se encuentran dos lápidas intactas hechas en piedra de purbeck, con una cruz con cabeza de rueda en ella y otra con una cruz de brazo, estilos populares durante el siglo XIII que mostraban un alto estatus social. La durabilidad de este material aseguró su conservación durante siglos bajo el agua. “Purbeck es una variante de piedra caliza formada por las conchas de caracoles de agua dulce bajo una intensa presión y se puede pulir hasta obtener un acabado similar al mármol. Esto lo convirtió en un material popular de la época, para la construcción gótica en Gran Bretaña y más allá, así como para elementos como lápidas, dos de las cuales se han desenterrado intactas del naufragio”, afirmó Sarah Rose Sharp en su artículo para Hyperallergic.

“Incluso en esta etapa inicial de la investigación, se ha demostrado claramente que dos diseños de crucetas que antes se pensaba que formaban parte de una secuencia de desarrollo estaban en uso al mismo tiempo”, afirmaron Brian y Moira Gittos, de la sociedad Church Monuments en un comunicado de la Universidad de Bournemouth. “Es muy probable que el trabajo adicional sobre los restos del naufragio mejore en gran medida nuestra comprensión del trabajo de los marmolistas medievales de Purbeck”.