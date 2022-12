Arquitectura para el arte

Leonardo Martínez, fundador de Art noubox. Foto: Cortesía

¿Cómo se enlaza la arquitectura con el arte?

Desde muy niño he sentido una gran atracción por el arte, y por eso opté por dedicarme profesionalmente a la arquitectura, porque intuía que podría permitirme una interacción transversal con las demás formas de expresión artística, y no me equivoqué. Como arquitecto, desde lo académico y profesional, he tenido la fortuna de experimentar una constante cercanía con el mundo del arte. Esto naturalmente ligado al gusto personal, pero reafirmado profundamente desde la práctica. Llevo varios años diseñando proyectos de diversas tipologías: vivienda, infraestructura, hospitales, colegios, teatros, museos..., y los que mayor emoción me producen son aquellos que involucran directamente un componente artístico. Siendo consciente de eso, y de una serie de falencias que empecé a identificar en la industria del arte en nuestro país, un día tomé la decisión de crear Art noubox, un proyecto en el que toda la experiencia y el enfoque creativo de un equipo de colaboradores convergen en un solo propósito, que es ofrecer soluciones a los diversos retos logísticos y museográficos que se presentan en lo que llamo el ecosistema de las bellas artes.

Le recomendamos: El glamuroso rock en las canciones de la banda “Arctic Monkeys”

¿Cuál es el origen de estas falencias que identifica en este ecosistema?

La industria del arte es una de las más antiguas del mundo. En Colombia ha venido teniendo un crecimiento importante durante los últimos años. Hay una gran cantidad de artistas nuevos con mucho potencial, espacios adecuados para exposiciones, ferias de arte muy bien pensadas, galeristas jóvenes que apoyan artistas emergentes, etc. Ese crecimiento está por un lado y, por otro, está esa especie de arraigo cultural que tenemos al considerar ciertos trabajos “fáciles” y, por ende, se le encargan al todero de turno. Esto nos ha llevado a cometer muchos errores en el tema de la manipulación y el montaje de las obras de arte. Le llamo el ecosistema, porque es todo un compendio de relaciones que existen allí y que van más allá de la pieza de arte. La obra interactúa con el espacio, con el espectador, con la luz, el vidrio que la protege. Todas esas relaciones son las que nos cuesta trabajo entender a veces y pasan a un segundo plano, y allí es donde considero que empiezan a surgir las falencias.

¿Qué hay que tener en cuenta para cuidar esas interacciones?

Hay que tratar la obra con el respeto y el cuidado que se merece. Por ejemplo, hay que ingeniarse sistemas particulares para el transporte y la instalación de ciertas obras. Tenemos que diseñar una iluminación que logre el mayor índice de reproducción cromática de la obra, podemos buscar un vidrio museográfico, que disminuya un poco el reflejo de la luz.

Le sugerimos: No pregunten más: Jorge Barón no se retira (I)

¿Qué es el índice de reproducción cromática?

Es un término importante en el tema de la iluminación museográfica. Es la capacidad que tiene el ojo humano para interpretar los colores. La única manera de que este logre reproducir los colores realmente como son es con la luz natural de la primera hora del día. Esa sería la máxima resolución cromática que uno logra. Cuando hablamos de luz artificial en interior, que es la que normalmente usamos para las obras de arte, tenemos que lograr que los colores se reproduzcan casi como si estuvieran bajo una luz natural de primera hora del día. Actualmente no existe una tecnología que nos permita con luz artificial reproduciendo el color al 100 %, pero la que usamos en los museos es una luz con un índice de reproducción cromática del 97 %, que está muy cerca. Si tú no usas una iluminación profesional para las obras de arte, el color se va a distorsionar y vas a percibir la obra de una manera distante a la realidad y a como la concibió el artista. Este tipo de luz es muy usual en los museos, pero por el costo que tiene y la falta de conocimiento todavía no tenemos la cultura de implementarla en otro tipo de espacios.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖