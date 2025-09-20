Leandro Erlich: el argentino que colgó una casa sobre la Plazoleta de Lourdes

Leandro Erlich explicó que esta versión de “Arrancada de raíz” está inspirada en las casas “inglesas” comunes en barrios como Chapinero y Quinta Camacho. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A Bogotá le hicieron una casa en el aire y estará colgada sobre la Plazoleta de Lourdes. Desde este fin de semana y hasta el próximo 9 de noviembre, durante la realización de la Bienal de Arte y Ciudad BOG25, la obra “Arrancada de raíz” será la pieza central de este espacio. La propuesta del artista argentino Leandro Erlich pondrá bajo una nueva perspectiva uno de los objetos que ya se volvió parte del paisaje urbano: esas inmensas grúas que aparecen y desaparecen constantemente en una ciudad que jamás ha dejado de estar en obra. Sin embargo,...