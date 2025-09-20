No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Leandro Erlich: el argentino que colgó una casa sobre la Plazoleta de Lourdes

Este fin de semana se realizó la instalación de “Arrancada de raíz”, una casa de 10 metros de alto suspendida por una grúa que será la compañera de la basílica gótica al norte de la ciudad. Esta pieza es una de las que poblarán las calles de Bogotá durante las siguientes siete semanas en el marco de la BOG25.

Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
20 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
Leandro Erlich explicó que esta versión de “Arrancada de raíz” está inspirada en las casas “inglesas” comunes en barrios como Chapinero y Quinta Camacho.
Leandro Erlich explicó que esta versión de “Arrancada de raíz” está inspirada en las casas “inglesas” comunes en barrios como Chapinero y Quinta Camacho.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A Bogotá le hicieron una casa en el aire y estará colgada sobre la Plazoleta de Lourdes. Desde este fin de semana y hasta el próximo 9 de noviembre, durante la realización de la Bienal de Arte y Ciudad BOG25, la obra “Arrancada de raíz” será la pieza central de este espacio. La propuesta del artista argentino Leandro Erlich pondrá bajo una nueva perspectiva uno de los objetos que ya se volvió parte del paisaje urbano: esas inmensas grúas que aparecen y desaparecen constantemente en una ciudad que jamás ha dejado de estar en obra. Sin embargo,...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bienal Internacional de Arte y Ciudad

BOG25

Leandro Erlich

Arrancada de raíz

Arte contemporáneo

Plaza de Lourdes

Bogotá

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar