“Arrancar los ojos”, una exposición que visibiliza la “mutilación ocular”

La representación, que se podrá visitar a partir del 17 de agosto hasta el 26 de noviembre en Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, consta de dos salas, y en una de ellas se pueden observar los testimonios de diez víctimas de mutilaciones oculares y sus rostros después de las agresiones.

Por otro lado, en la segunda sala se pueden ver videos de distintas manifestaciones sociales mientras se escucha una voz que repite las palabras de “mutilar los ojos”, “acribillar los ojos” o “matar los ojos”.

Colombia es uno de los países más perjudicados por las lesiones en los ojos, ya que desde 1990 hasta 2020 se registraron 48 casos, de los cuales 25 fueron en las protestas de noviembre de 2019, movilizaciones sociales convocadas por las principales ciudades del país.

Esta situación empeoró con el estallido social de 2021, ya que según la ONG Temblores entre abril y julio de ese año se registraron 103 víctimas de impactos con granadas lacrimógenas o balas de goma.

“Los policías disparan a los ojos para reprimir, para callar a los manifestantes, porque está penado internacionalmente matar”, dijo la artista Gabriela Golder, que además destacó que “si miras, reaccionas, y si reaccionas intentas transformar las desigualdades”.

Golder destacó que “a las víctimas les cambia la vida” en muchos aspectos porque tras las mutilaciones “cambian las relaciones con las personas cercanas, hay muchas cosas que tienen que dejar de hacer y tienen miedo de salir a la calle”.

Además, señaló que aunque en algunos casos genera resistencia para volver a la calle y que no vuelva a ocurrir, otros heridos deciden callarse por miedo. “Algunos me dijeron que no se iban a volver a manifestar porque les da miedo perder el otro ojo”, expresó la artista.

Aunque los disparos por encima de las rodillas de una persona están prohibidos, Golder destacó que en países como Colombia o Chile los agresores no sufren consecuencias porque no se visibilizan los casos.

Garteh Sella, una de las víctimas por mutilación

En esta exposición uno de los testimonios más destacados es el de Gareth Sella, agredido en febrero de 2021 cuando se encontraba marchando contra la violencia policial en Bogotá.

Según el testimonio que dio a la artista argentina, Sella expuso que en el momento de la pérdida de su ojo izquierdo “sentí que me mataron, me sentí muerto y desde entonces no he podido volver a sentir ni a llorar”.

En su relato, el joven critica que fue disparado en el momento que se encontraba retrocediendo, algo que no entiende porque “si me estaba yendo, ¿por qué disparar?”.