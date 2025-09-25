Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Beatriz González, una carrera consagrada al arte y una trayectoria homenajeada en ARTBO

La artista santandereana será homenajeada hoy en el marco de la feria ARTBO, que abrirá sus puertas hasta el 28 de septiembre. El homenaje y reconocimiento que se le dará es parte de una de las novedades que trae la feria este año: la primera edición de la sección “Trayectoria”. 

25 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
En “Trayectoria” se exhibirán 36 obras de Beatriz González hasta el 28 de septiembre.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

No es una ocurrencia común que las obras, en diferentes formatos y medios, de Beatriz González se exhiban en un mismo lugar; sin embargo, no es imposible imaginar una situación de estas. Las antisiluetas y contrafiguras de González, que han dejado su huella en la historia del arte en Colombia, serán las protagonistas de una nueva apuesta en el marco de la feria ARTBO.

Entre el 25 y 28 de septiembre, los papeles de colgadura, muebles, dibujos y lienzos reflejarán la visión de los últimos 20 años de la artista en la nueva sección “Trayectoria”....

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
