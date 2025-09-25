Beatriz González, una carrera consagrada al arte y una trayectoria homenajeada en ARTBO

En “Trayectoria” se exhibirán 36 obras de Beatriz González hasta el 28 de septiembre. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

No es una ocurrencia común que las obras, en diferentes formatos y medios, de Beatriz González se exhiban en un mismo lugar; sin embargo, no es imposible imaginar una situación de estas. Las antisiluetas y contrafiguras de González, que han dejado su huella en la historia del arte en Colombia, serán las protagonistas de una nueva apuesta en el marco de la feria ARTBO.

Entre el 25 y 28 de septiembre, los papeles de colgadura, muebles, dibujos y lienzos reflejarán la visión de los últimos 20 años de la artista en la nueva sección “Trayectoria”....