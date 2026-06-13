Arte: los “Territorios imaginados” de Aníbal Vallejo se exponen en Bogotá

Según la curadora Caridad Botella, "la muestra propone una reflexión sobre el paisaje como archivo sensible: un lugar donde convergen recuerdo, percepción y transformación". Una de las obras sin título que integran la exposición. Foto: Archivo Particular

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El artista colombiano Aníbal Vallejo (Medellín, 1975) presentó el viernes pasado su nueva exposición individual “Territorios imaginados: la memoria como extensión del paisaje”. El evento se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC), en el marco de la conmemoración de los 60 años de creación de este espacio cultural, fundamental para el desarrollo y la difusión del arte contemporáneo en Colombia.

Esta exposición reúne una serie de obras recientes donde Vallejo, según explica la curaduría, “expande la pintura hacia un territorio inmersivo y sensorial”.

“A través de telas suspendidas, bordados experimentales, pintura sobre cuerdas, hierro y superficies textiles, el artista transforma el espacio expositivo en un paisaje habitable atravesado por la memoria”.

“La exposición parte de geografías reales: ríos, montañas y horizontes vinculados a la historia personal del artista, para convertirlas en territorios emocionales y contemplativos. Los paisajes dejan de ser representaciones documentales para convertirse en huellas de la experiencia, fragmentos sedimentados por el tiempo y reconstruidos desde la memoria”.

Curada por Caridad Botella, la muestra propone una reflexión sobre el paisaje como archivo sensible: un lugar donde convergen recuerdo, percepción y transformación.

En palabras de la curadora, Vallejo “lleva la pintura al plano expandido”, desbordando el lienzo tradicional y acercando la pintura a una dimensión textil, espacial y corporal. (Reseña de la exposición “Limbo”, de Aníbal Vallejo en Medellín).

* Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC). Carrera 74 No. 82A - 81, barrio Minuto de Dios, Bogotá. Horario: Lunes a viernes 9 a.m. - 6 p.m. Sábado 10 a.m. - 2 p.m.

** Sobre el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (MAC): Fundado en 1966, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá es una de las instituciones culturales más importantes del país y un referente del arte contemporáneo en Colombia. Ubicado en el barrio Minuto de Dios, el museo cuenta con una colección de más de mil seiscientas obras de artistas nacionales e internacionales y desarrolla una programación activa de exposiciones, conciertos, talleres, conversatorios y proyectos interdisciplinarios. Como único museo de la localidad de Engativá, el MAC se ha consolidado como un espacio de encuentro, investigación y participación cultural para diversos públicos.