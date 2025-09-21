Michael Armitage: las maneras de pintar la realidad de la migración

Michael Armitage fundó en 2020 el Instituto de Arte Contemporáneo de Nairobi (NCAI). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los tonos de azul, morado y negro de la obra de Michael Armitage resaltan y contrastan entre el blanco de las paredes y el negro del piso elaborado con las armas fundidas de las FARC. En Fragmentos Espacio de Arte y Memoria, la obra de Armitage dialoga con la de Doris Salcedo en la primera muestra del artista keniano-británico en Colombia.

Las cuatro pinturas realizadas sobre tela de corteza de Lubugo componen la exhibición “Balsa”. Este proyecto comenzó cuando el artista conoció a Doris Salcedo, quien, en sus palabras, es “probablemente la...