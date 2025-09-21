No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
Michael Armitage: las maneras de pintar la realidad de la migración

El artista keniano-británico inauguró su primera exhibición en Colombia, titulada “Balsa”. En ella aborda la migración y la representación e historias de quienes emprenden esas travesías. En entrevista para El Espectador habló sobre su proceso creativo, cómo se aproximó a este tema y sus percepciones sobre la migración.

Andrea Jaramillo Caro
21 de septiembre de 2025 - 10:45 p. m.
Michael Armitage fundó en 2020 el Instituto de Arte Contemporáneo de Nairobi (NCAI).
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los tonos de azul, morado y negro de la obra de Michael Armitage resaltan y contrastan entre el blanco de las paredes y el negro del piso elaborado con las armas fundidas de las FARC. En Fragmentos Espacio de Arte y Memoria, la obra de Armitage dialoga con la de Doris Salcedo en la primera muestra del artista keniano-británico en Colombia.

Las cuatro pinturas realizadas sobre tela de corteza de Lubugo componen la exhibición “Balsa”. Este proyecto comenzó cuando el artista conoció a Doris Salcedo, quien, en sus palabras, es “probablemente la...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
