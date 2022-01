Patricia Ariza, Gina Jaimes y César López fueron los artistas que convocaron a esta reunión a la que asistieron varios araucanos para sumarse a los planes para manifestarse. Foto: Archivo particular

De repente, todos comenzaron a hablar. A pesar de que el barullo no fue intenso porque su ansiedad para decir algo no fue mayor que el respeto (o la falta de confianza) que se tenían unos a otros, hubo un instante en el que la discusión se estancó: la elección del nombre del evento. Patricia Ariza propuso “Un canto por Arauca”, pero alguien le dijo que no porque ya existía “Un canto por Colombia”. Se escucharon voces de aprobación. Martha Paralela, cantante araucana, dijo que debía ser algo con la palabra paz, y otra voz le respondió: la palabra más prostituida de este país. “Y está más criminalizada que cualquier cosa, pero, además, el gobierno no la usa. Cuando se les ocurre, hablan de ‘paz con legalidad’”, replicó Ariza.

***