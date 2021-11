Artistas y público se reencuentran tras la pandemia en la Miami Art Week

MIAMI (FL, EEUU), 28/11/2021.- Fotografía cedida por Resnicow and Associates de un boceto de la obra "Cinco ecos" (Five Echos) de la artista y diseñadora británica Es Devlin, encargada por Chanel para celebrar su centenario, y que será instalada en la Jungle Plaza del Design District de Miami, Florida. Quizá para llenar el vacío causado en 2020 por la pandemia, la Miami Art Week regresa con una oferta más amplia y variada que nunca, aunque dominada como siempre por la prestigiosa feria Art Basel Miami Beach que sirve este año de vitrina para 253 galerías de todo el mundo. EFE/Resnicow and Associates