El taller de Clemencia Echeverri: la versatilidad y transformación del espacio para su arte

Clemencia Echeverri es maestra en artes visuales, historiadora y teórica de arte contemporáneo.
Foto: Eder Rodríguez
Clemencia Echeverri siempre quiso un espacio como en el que trabaja hoy. Su taller se encuentra en un edificio residencial y es un espacio totalmente dedicado a su práctica. “Necesitaba un espacio generoso y logré conseguir este apartamento y adaptarlo. Lo adquirí hace unos 10 años en planos y se diseñó más o menos de acuerdo con las condiciones que yo necesitaba para trabajar”, dijo en entrevista para El Espectador.
La artista caldense, oriunda de Salamina, contó que en el espacio que sería la sala y el comedor optó por retirar las...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
