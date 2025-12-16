Así es sobrevivir como un autor independiente en Colombia

Según la Cámara Colombiana del Libro, durante 2024 se registraron 21.860 libros publicados, por lo que captar la atención de los lectores es más difícil. Foto: Getty Images - Getty Images

Desde hace un buen tiempo los autores de libros deben dedicarse a mucho más que escribir. Tener una gran obra ya no es suficiente para que un título llegue a ser uno de los más vendidos. Si se trata de una voz desconocida, lo más probable es que las copias terminen acumulando polvo en una bodega. Este es el panorama al que se enfrentan miles de autores independientes que, con la ilusión de ver su obra finalmente publicada, cada año se lanzan al mercado editorial para darse cuenta de que, en realidad, lo que necesitan muchas veces es ser...