Así es sobrevivir como un autor independiente en Colombia

Para muchos, ver su obra en el escaparate de una librería es la materialización de un sueño, pero la realidad muchas veces termina por apagar lo que se inició con tanta ilusión. Esta es la historia de un autor independiente que refleja lo que sucede con algunas obras una vez salen al mercado editorial.

Santiago Gómez Cubillos
16 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
Según la Cámara Colombiana del Libro, durante 2024 se registraron 21.860 libros publicados, por lo que captar la atención de los lectores es más difícil.
Desde hace un buen tiempo los autores de libros deben dedicarse a mucho más que escribir. Tener una gran obra ya no es suficiente para que un título llegue a ser uno de los más vendidos. Si se trata de una voz desconocida, lo más probable es que las copias terminen acumulando polvo en una bodega. Este es el panorama al que se enfrentan miles de autores independientes que, con la ilusión de ver su obra finalmente publicada, cada año se lanzan al mercado editorial para darse cuenta de que, en realidad, lo que necesitan muchas veces es ser...

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
