21 de julio de 2026 - 11:36 p. m.
Así ha cambiado Macondo de la primera a la segunda temporada de “Cien años de soledad”
El Espectador recorrió el set de la segunda temporada de la serie “Cien años de soledad”. Allí, el equipo de producción nos contó los detalles de cómo se grabó la parte final de esta adaptación, que llegará a Netflix el próximo 5 de agosto.
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