Home

El Magazín Cultural
21 de julio de 2026 - 11:36 p. m.

Así ha cambiado Macondo de la primera a la segunda temporada de “Cien años de soledad”

El Espectador recorrió el set de la segunda temporada de la serie “Cien años de soledad”. Allí, el equipo de producción nos contó los detalles de cómo se grabó la parte final de esta adaptación, que llegará a Netflix el próximo 5 de agosto.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago Gómez Cubillos

Santiago Gómez Cubillos

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Macondo

Cien años de soledad

segunda temporada de “Cien años de soledad

Gabriel García Márquez

Coronel Aureliano Buendía

Netflix

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.