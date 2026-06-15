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La IA cambió la forma de hacer política en las presidenciales

Tanto Abelardo De la Espriella como Iván Cepeda han sacado provecho de la inteligencia artificial para potenciar sus campañas. Hay una nueva era política y eso implica pensar en cómo sortear los desafíos que trae.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
15 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
La IA cambió la forma de hacer política en las presidenciales
Foto: Eder Rodríguez

No hace falta bajar mucho en los perfiles de los candidatos a la segunda vuelta presidencial para encontrar una publicación hecha con inteligencia artificial (IA). Es evidente que en el caso de Abelardo De la Espriella tiende a ser mucho más frecuente, pues la gran mayoría de sus fotos tienen indicios de estar intervenidas con esta tecnología, además de los videos en los que aparece paseándose por las calles de Colombia acompañado de (o convertido en) un tigre. Pero Iván Cepeda tampoco ha logrado escapar de ese círculo. Con las manos haciendo...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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Daniel Santiago Jimenez Casas(pzmsm)Hace 1 hora
Este tipo de articulos siento que a veces da mucho preambulo y la discusion importante no se atiende. Deberian un poco más directos, se hacen extensas y no es agradable de leer. Rescato el tema central interesante pero desaprovechado
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