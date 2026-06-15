La IA cambió la forma de hacer política en las presidenciales

Foto: Eder Rodríguez

No hace falta bajar mucho en los perfiles de los candidatos a la segunda vuelta presidencial para encontrar una publicación hecha con inteligencia artificial (IA). Es evidente que en el caso de Abelardo De la Espriella tiende a ser mucho más frecuente, pues la gran mayoría de sus fotos tienen indicios de estar intervenidas con esta tecnología, además de los videos en los que aparece paseándose por las calles de Colombia acompañado de (o convertido en) un tigre. Pero Iván Cepeda tampoco ha logrado escapar de ese círculo. Con las manos haciendo...